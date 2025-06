Anche Chiamamifaro come Francesco Fasano ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv, dove ha dichiarato di aver vissuto un’esperienza indimenticabile nel talent di Maria De Filippi su Canale 5. In particolare, la cantante ha voluto commentare la vittoria di Trigno, suo collega nella scuola e ha parlato a lungo del suo professore Rudy Zerbi e del rapporto instaurato con lui durante questi mesi.

Amici 24 è stato vinto da Daniele Doria ballerino che ha dimostrato una grande crescita sin dall’inizio del programma e che nonostante un infortunio non da poco si è sempre rialzato, dimostrando grinta da vendere. Anche Chiamamifaro, cantante figlia di Cristina Parodi ha fatto vedere all’Italia intera di essere una ragazza estremamente determinata, umile e con la voglia di crescere. Oltretutto l’influenza dei genitori conosciuti anche loro nel mondo dello spettacolo non è stata d’aiuto, anzi, Maria De Filippi ha sottolineato quanto in tutto il percorso della ragazza non gli abbia mai sentiti nemmeno per telefono.

Chiamamifaro, dalle critiche di Rudy Zerbi a quella frase choc di Maria De Filippi

Particolarmente importante è stato il rapporto con Rudy Zerbi, dato che la giovane cantante di Amici 24 si è sempre fidata tantissimo dal suo professore di canto. Lui, dai primi momenti nel programma, ha cercato di tirare fuori tutto il suo talento dimostrandosi come un professore attento e un insegnante che avanza critiche giustissime al fine di mettere gli allievi di fronte alla realtà delle cose.

Tra le dichiarazioni fatte a Superguidatv, Chiamamifaro (ecco perchè si chiama così!) ha parlato anche di Maria De Filippi. Come tanti allievi dalla fine del programma di Canale 5, anche lei ha un ricordo speciale della conduttrice che in tutto questo tempo gli è stata vicina come una vera mamma. Angelica Gori ha spiegato che il più grande insegnamento tratto da Maria è stato il fatto che sebbene fosse molto educata, quando cantava non doveva chiedere il permesso a nessuno, uno sprone che poi l’ha portata ad essere finalmente sè stessa sul palco.

