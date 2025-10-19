Chiamamifaro torna ad Amici 25 dopo la partecipazione dello scorso anno: ecco chi è Francesco, il fidanzato della cantante figlia d'arte

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici 25 torna una vecchia conoscenza del programma: Chiamamifaro. La cantante, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, fa il suo ritorno nel talent di Maria De Filippi per presentare il suo nuovo singolo, a meno di un anno dalla sua uscita dalla scuola. Ma chi è davvero l’ex allieva? Al secolo Angelica Gori, originaria di Bergamo, la giovane artista canta da diversi anni e ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica prima di entrare nella Scuola nel 2024 come allieva di Rudy Zebri.

Nonostante i genitori famosi, Angelica è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico di Amici per meriti propri. Durante il suo percorso nel programma ha conquistato tutti con la sua voce delicata, i suoi inediti e un carattere dolce, sempre rispettoso e pronto ad accogliere i consigli dei professori. Dopo la sua eliminazione al Serale, non si è fermata, bensì ha continuato a scrivere musica, pubblicare nuovi brani e portare la sua arte in giro per l’Italia.

Chiamamifaro torna ad Amici 25: chi è il fidanzato della cantante

Per quanto riguarda la vita privata, Chiamamifaro è legata da ormai 5 anni al fidanzato Francesco. I due vivono insieme a Bergamo e lui l’ha sempre appoggiata nel suo percorso artistico, dandole sempre tanta sicurezza e serenità. “Il percorso ad Amici è come se l’avessimo fatto insieme. Anche Francesco è un musicista“, ha spiegato la cantante durante un’intervista a Verissimo, spiegando di quanto il ragazzo l’abbia appoggiata durante i mesi trascorsi in Casetta.