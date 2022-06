Chiambretti e Proce tra Top Communicator 2022/ Pregliasco premiato per Correttezza

Piero Chiambretti è tra i vincitori del Premio Top Communicator 2022 che si è tenuto martedì 31 maggio a Milano, nell’Aula Magna dell’Università Meier. Il grande evento, organizzato dal Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green, ha visto il popolare e amato conduttore, nonché attore, autore e regista, trionfare per quanto riguarda la categoria “Verità“. Un riconoscimento importante, considerando il valore di questa parola, un’autentica missione per chi si occupa di comunicazione come lui. Lo stesso si può dire per il premio “Libertà” vinto da Fernando Proce, conduttore radiofonico di Radio 101.

Anche un salentino, dunque, nel Gotha della comunicazione. Non c’è comunicazione senza libertà, e viceversa, così come una comunicazione senza Verità è priva di significato. Un altro valore importante è quello della correttezza, che rientra tra le categorie premiate. In questo caso ha trionfato Fabrizio Pregliasco, per il modo con cui ha fatto comunicazione durante la pandemia Covid.

TOP COMMUNICATOR 2022: GLI ALTRI PREMIATI

Interpreti della comunicazione in base alle rispettive esperienze, erano in buona compagnia nel corso della prima edizione del Premio Top Communicator of the Year 2022. Infatti, premio Responsabilità per Giuseppe Brindisi, Sostenibilità Nutrizionale per Giorgio Santambrogio, Educazione per Alberto Brandi, Coerenza per Luciano Fontana, Serietà per Marino Bartoletti, Leggerezza e Spensieratezza per Paolo Liguori, Trasparenza per Angelo Perrino, Semplicità per Angelo Macchiavello, Immediatezza per Luca Levati, Bellezza per Miky Degni, Ascolto per Germano Lanzoni, Umorismo per Zap e Ida, Avanguardia per Gianluigi Nuzzi, Cultura e Impegno per Andrea Zucca, Affidabile per Gaspare Borsellino, Coadiuvante Terapeutica per Giampietro Comolli, Sensibilità per Biagio Maimone.

«Dunque la comunicazione è la struttura portante delle relazioni professionali e dell’agire umano. Coloro che ne sono espressione massima hanno ricevuto l’autorevole riconoscimento dal ClubMC dalle mani delle Donne Marketing e Donne Comunicazione attualmente in carica», ha dichiarato il Presidente Danilo Arlenghi, “padrone di casa” che ha dato il via alla cerimonia di premiazione condotta da Sheila Capriolo.











