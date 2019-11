Chiara Adamuccio/ Anche lei coinvolta nel furto, prossima espulsa? (Il Collegio 4)

Chiara Adamuccio inizia il quinto episodio de “Il Collegio 4” senza il suo ragazzo, Andrea, espulso nella puntata precedente insieme all’amico Alex dopo essere andato malissimo alla verifica orale con gli insegnanti. Intanto il preside annuncia la possibilità di una gita di due giorni, ma l’opinione negativa dell’ispettore sulla classe sembra ostacolare il progetto: “ho trovato troppi alunni svogliati”. Di conseguenza, il preside decide di dimezzare la classe dividendo i maschi dalle femmine: solo il gruppo che consegue i risultati migliori andrà in gita. Chiara e le altre ragazze sono indignate dal provvedimento e si ribellano, mentre i maschi sono tranquilli e vogliono sfruttare l’opportunità per andare in gita. Quando la sorvegliante costringe le ragazze a fare la lezione di aerobica si scatena il putiferio. Claudia manca di rispetto all’insegnante e Chiara cerca di convincerla a smettere di lamentarsi, ma la Dorelfi finisce ugualmente dal preside. Intanto in classe delle ragazze vanno a fare lezione Francesco e Mario però Martina, arrabbiata per la lezione precedente, inizia ad agitarsi e lancia le penne contro i due. Chiara cerca di calmarla ma sembra che non ci sia verso, in ogni caso dopo il putiferio le ragazze sono più unite e si divertono tutte insieme nel dormitorio. Un momento di svago destinato a finire: la sorvegliante fa bere a Chiara ed alle altre ragazze l’olio di fegato di merluzzo e successivamente le costringe a pulire la palestra. Il giorno successivo le classi vengono riunite e convocate in cortile di fronte al preside e agli altri insegnanti: alla fine Chiara e tutti gli altri andranno in gita a Val Membrana, tranne Martina e Mario. La Adamuccio va con gli altri in una stalla e ha la sua prima esperienza a mungere le capre. La serata procede tranquilla con una cena intorno al falò, poesie e confidenze varie. Il giorno successivo si torna in classe e il preside prende una decisione drastica: i ragazzi dovranno votare se mandare via Claudia. Chiara è tesa per la Dorelfi, che alla fine è costretta ad abbandonare il collegio. Dopo l’espulsione, tutti si cimentano nella break dance. Successivamente però il relax finisce: è il momento della giornata didattica in cui i collegiali devono sfidarsi in gruppo o singolarmente sulle materie. È proprio il gruppo di Chiara a vincere e a meritarsi il gelato come premio.

Chiara Adamuccio: con Gabriele colpevole di furto?

Alla fine della puntata del 19 novembre si vede una Chiara che, dopo Gabriele, entra nella stanza di un insegnante e prende un cellulare…Peccato che nella camera ci sia una telecamera e il preside abbia visto tutto. Nell’anteprima della prossima puntata gli studenti de “Il Collegio” sembrano voler fare un’occupazione. Intanto Gabriele viene convocato dal preside per il furto del telefono. Ma Chiara invece? Per il momento di lei abbiamo notizie solo tramite i social. Sul suo profilo Instagram da 137mila followers Chiara rivela che l’ultima puntata – in onda stasera, martedì 26 novembre – “Sarà emozionante“. La Adamuccio ha pubblicato una foto anche con i suoi compagni di avventura. Così scrive sotto lo scatto che li ritrae tutti insieme: “Litigi, discussioni e incomprensioni ma nonostante tutto siamo sempre uniti, anzi sono proprio queste le cose che ci fanno stringere ancora di più l’amicizia…“. Chiara è un’alunna molto tranquilla e corretta e nella penultima puntata sono emersi molti lati della sua personalità. Il suo principale pregio è che è sempre pronta ad aiutare i suoi compagni e sente molto lo spirito di gruppo. Il suo difetto è che spesso si lascia trascinare, come si è visto a fine puntata con il furto del cellulare. Sulla base di quanto accaduto il futuro di Chiara sembra incerto. Cosa le succederà dopo la malefatta? Nell’anteprima si vede che il preside prende provvedimenti contro Gabriele…Chiara resterà impunita? Clicca qui per guardare il furto del cellulare a “Il Collegio”

