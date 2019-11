Chiara Adamuccio/ Choc: fa espellere il suo fidanzato, ora tocca a leo? (Il Collegio)

Chiara Adamuccio è stata suo malgrado una delle responsabili dell’espulsione del suo fidanzato, Andrea Bellantoni, da Il Collegio. Il ragazzo, lo ricordiamo, nella scorsa settimana ha dato vita a un finto litigio con Alex Djordjevic per saltare la lezione, ma la sua fidanzata, interpellata dal preside sull’argomento, senza essere stata prima istruita sulla versione da dare, ha finito involontariamente per mettere in dubbio le dichiarazioni da lui pronunciate. La Adamuccio, in particolare, è stata tirata in causa dal suo fidanzato come “pomo della discordia”: nella sua versione, il litigio sarebbe nato dall’improvvisa gelosia che gli avrebbe provocato vederla la sera prima chiacchierare con Alex. Ma lei si è rivelata estranea ai fatti: “Non ne sapevo niente”, spiegando al preside che quello che era stato detto su di lei non aveva alcun senso: “sinceramente, non sapevo che fosse per questo. Pensavo stessero scherzando – ha spiegato l’allieva – La gelosia? Non lo so, perché ho visto in classe mentre si alzavano. Non ero consapevole di questa cosa – ha aggiunto la Adamuccio – Andrea Bellantoni non me ne ha parlato”. Solo dopo, però, Chiara Adamuccio ha capito di essere caduta in una trappola: “se magari mi avessero detto… – ha spiegato l’allieva sconfortata – adesso mi vengono i sensi di colpa”.

CHIARA ADAMUCCIO: “L’ABBRACCIO AD ANDREA È LA COSA PIÙ…”

A causa della punizione inflitta dal preside ad Andrea Bellantoni, Chiara Adamuccio ha dovuto rinunciare alla presenza del suo fidanzato nella gita organizzata dal corpo docente de Il Collegio. Questo, però, sembra non averla turbata più di tanto, così come le ha fatto notare il suo compagno di istituto, George Ciupilan: “Ti piace Alex. Sì, ti piace, fidati”, ha sentenziato l’allievo, incurante di aver sganciato una vera e propria bomba. “Ad Alex piaci. Te ne frega di Andrea, ma non così tanto. Non lo consideri tanto, stai con tutti gli altri ragazzi. Concordate raga?”, si è affrettato a chiedere Ciupilan rivolgendosi agli altri ragazzi attorno a loro. Dal suo punto di vista, Chiara Adamuccio non sarebbe poi così legata al suo ragazzo: “Neanche in gita ti ho visto tanto… (disperata, ndr) Il tuo fidanzato sta per essere buttato fuori e ti godi di la giornata?”. Le parole di Ciupilan, però, hanno avuto su Chiara Adamuccio l’effetto di un pugno nello stomaco: “assurdo, il pensiero ce l’ho”, ha urlato l’allieva piangendo a dirotto. A ristabilire la calma, il ritorno del suo fidanzato: “l’abbraccio ad Andrea è la cosa più bella che mi sia capitata in questo momento”; ma ben presto la quiete è stata interrotta dall’inatteso provvedimento di espulsione, che ha di fatto segnato la loro avventura ne Il Collegio

