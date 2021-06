Chiara Argelli, manager Rino Gaetano è esistita?/ Dubbi sulla figura nel film Ma il cielo è sempre più blu

Chiara Argelli, la manager di Rino Gaetano nel film tv “Ma il cielo è sempre più blu” interpretata da Laura Chiatti è davvero esistita?

Mercoledì 2 giugno 2021 in prima serata su Rai1 a quarant’anni dalla morte dell’artista di Crotone viene riproposto il film “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu” diretto da Marco Turco con Claudio Santamaria nel ruolo dell’artista di “Gianna” e “A mano mano”. Laura Chiatti nel film presta il volto alla misteriosa Chiara Argelli, manager dell’artista. In realtà non è chiaro se questa Chiara sia realmente esistita oppure no. Non ci sono, infatti, informazioni in merito ed essendo un film per la tv possibile che il regista e gli sceneggiatori abbiamo aggiunto delle “figure” nella vita dell’artista semplicemente per rendere il racconto più scorrevole e armonioso.

Ma il cielo è sempre più blu, storia vera Rino Gaetano?/ "Liberamente ispirata a lui"

Manager Rino Gaetano: i misteri sulla morte e i dubbi di Bruno Mautone

Del resto tanti sono i misteri sulla vita di Rino Gaetano e in particolare sulla sua morte avvenuta il 2 maggio del 1981 a causa di un incidente stradale in un incidente stradale sulla via Nomentana, a Roma. La sua morte, a distanza di quarant’anni è ancora un mistero da chiarire al punto che l’avvocato Bruno Mautone ha scritto un libro dal titolo “Chi ha ucciso Rino Gaetano”. Proprio l’autore intervistato da Nuove Pagine dichiara: “nel libro illustro esplicitamente la identità di persone gravitanti attorno al cantautore e che risultano aver operato in ambienti diplomatici e nei Servizi segreti”. Non solo, l’autore ha aggiunto: “era depositario di informazioni riservatissime, sue fonti di cognizione erano suoi frequentatori a loro volta vicine ad ambienti politici che contano”. Ma non finisce qui visto che Mautone aggiunge: “un manager dell’artista, nonché caro amico, era in simbiosi con ambienti della politica di vertice (Andreotti), con personaggi della massoneria potentissima e con i Servizi segreti”. Sono solo voci oppure no?

