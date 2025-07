Chiara Bacci parla del suo futuro dopo Amici 24: la verità sulla storia d'amore con Trigno

Chiara Bacci rompe il silenzio dopo la fine di Amici 24. Sono passati più di due mesi da quando si è conclusa l’ultima edizione del talent show, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, seguito da Trigno, vincitore della categoria canto. Tra le più grandi protagoniste dell’edizione, poi, c’è stata sicuramente Chiara, eliminata a poche settimane dalla finale. La giovane danzatrice ha attirato l’attenzione sia per il suo talento che per la sua storia d’amore con il cantante. Difatti, i due hanno appassionato in maniera particolare il pubblico, diventando una delle coppie più amate nella storia del talent.

Dopo la fine di Amici, però, i due ex allievi sono diventati sempre più riservati, scegliendo di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Dopo aver condiviso qualche scatto e contenuto sui social, hanno iniziato a mostrarsi sempre meno, diventando molto discreti. Questo ha alimentato le voci di una possibile crisi, anche a causa di alcuni like del cantante a foto provocanti di altre ragazze. In seguito, lui ha deciso di smentire i rumors, spiegando di voler semplicemente proteggere la sua storia. Ora, a rompere il silenzio è finalmente la ballerina, che ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini.

Chiara Bacci svela la verità sulla storia con Trigno: cos’ha detto

Recentemente, Chiara Bacci è stata ospite del format di Lorella Cuccarini, “Dimmi di te”, dove ha ripercorso la sua avventura ad Amici, oltre a parlare dei suoi progetti futuri. Ovviamente, non poteva mancare la domanda su Trigno, che le ha dato l’opportunità di mettere a tacere le voci di rottura. “Con Pietro ci siamo trovati, ma avevo paura che tutto potesse svanire. Oggi stiamo imparando a conoscerci perché non è scontato”, ha spiegato.

A proposito della decisione di non esporsi molto sui social, la ballerina ha poi aggiunto: “Vorremmo cercare di proteggere quello che abbiamo creato lì dentro e crearci la nostra bolla perché lì eravamo solo io e lui, adesso ci sono altre cose“. Insomma, i due ex allievi starebbero solo cercando di preservare la loro privacy e il loro amore, ma sembrano essere ancora uniti e innamorati.

