Chiara Bacci non ha mai fatto mistero dell’insoddisfazione che prova per le sue performance e il suo impegno nella danza ad Amici 24. Di recente, la ballerina ha ammesso di non essere mai felice davvero di come balla: “Ho un senso di insoddisfazione costante e mi fa davvero arrabbiare.” Motivo per il quale, la sua maestra Alessandra Celentano ha richiesto un colloquio con lei per cercare di comprendere dove nasce il suo malumore: “Il fatto di avere le aspettative alte è giusto, il fatto che ti faccia star male è un lavoro che devi fare con te stessa.” ha esordito la maestra.

“È solo così che tu vai avanti se ci tieni a questa arte. – ha continuato – Il fatto di stare male va anche bene ma non deve diventare un’esasperazione, altrimenti io ti dico ‘cambia mestieri e così vivi felice’.” A questo punto, a sorpresa, è intervenuta telefonicamente Maria De Filippi, facendo una rivelazione su Chiara inaspettata: “Lei ogni settimana si chiede se è giusto continuare a ballare.”

Chiara Bacci e i dubbi sulla carriera da ballerina ad Amici 24: “Mi reputo mediocre”

La conduttrice di Amici 24 ha spiegato che i dubbi di Chiara sono forti e seri: “Io non penso che sia perché non sa cosa vuole fare, ma perché lei ha veramente dei dubbi se continuare. Questa è una cosa importante.” “Ma è pazza? – ha allora tuonato la maestra – Invece di godersi quello che fa…” Chiara Bacci ha allora spiegato le motivazioni dei suoi dubbi: “Io mi faccio molte domande perché capisco che me la vivo male e questo mi crea dubbi, anche perché vedo tutti gli altri felici mentre io sono pesante, sento che starò male. Mi reputo mediocre nel mio lavoro, la mia mente è mediocre, il mio modo di lavorare. Io so di avere delle capacità che non tutti hanno ma non riesco a sfruttarle al massimo.” Celentano l’ha però invitata a riflettere bene sul suo percorso, incoraggiandola a non mollare: “Non sei solo bella fisicamente, anche quello vale tanto perché quello vuol dire che puoi arrivare a livelli alti. Devi solo capire come affrontarla, perché ogni volta che entri in sala è uno stress non ne vale la pena.”