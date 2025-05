Chiara Bacci e la proposta di Maria De Filippi ad Amici 24

Chiara Bacci, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, è una delle migliori ballerine di Amici 24. Sin dal pomeridiano, Chiara ha incantato tutti con il suo talento con cui ha poi conquistato il serale dove ha messo in luce, sin dalle prime esibizioni, tutta la sua arte. Dotata fisicamente, ben preparata tecnicamente, espressiva, leggiadra e armoniosa, come ha sottolineato spesso Alessandra Celentano, Chiara Bacci ha tutte le carte in regola per fare grandi cose e conquistare il successo trasformando la passione per la danza in un lavoro.

Serale Amici 24, chi è eliminato tra Trigno e Chiara?/ Web infuocato: "Ingiusto metterli al ballottaggio!"

Il talento di Chiara ha conquistato anche Maria De Filippi che, a poche settimane dalla finalissima, in programma domenica 18 maggio 2025, ha deciso di fare una proposta alla ballerina. Come fanno sapere le anticipazioni di Superguidatv della registrazione di Amici 24 della puntata che sarà trasmessa sabato 3 maggio, infatti, la De Filippi ha offerto a Chiara la possibilità di entrare a far parte nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima edizione di Amici.

ELIMINATI SETTIMO SERALE AMICI 24, CHI SONO?/ Fuori Chiara, doppio ballottaggio per Zerbi-Celentano

Proposta lavorativa per Chiara Bacci: il parere del web

La proposta lavorativa di Maria De Filippi a Chiara Bacci ha scatenato la reazione del web che, su X, ha commentato la notizia. In tanti, pur apprezzando l’offerta della De Filippi, sperano che Chiara non accetti e che scelga di proseguire la propria carriera altrove. “periamo accetti il contratto e non si fermi lì a fare la professionista”, scrive una ragazza riferendosi alle altre offerte di lavoro ricevute dalla ballerina.

La scelta finale, dunque, spetterà a Chiara che potrebbe decidere di accettare altre offerte di lavoro per crescere professionalmente per poi tornare ad Amici in futuro o scegliere di seguire la stessa strada di Isobel che, invece, ha accettato di fare subito la professionista.

Serale Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 3 maggio 2025: i due eliminati e i semifinalisti