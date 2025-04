Chiara Bacci è una delle allieve che si sta mettendo in mostra nel programma di Canale 5. La ballerina del format condotto da Maria De Filippi, Amici 24, ha rubato l’occhio di telespettatori e addetti ai lavori nel corso degli ultimi mesi. La ragazza però ha manifestato un certo malumore negli ultimi tempi e la questione non è passata in secondo piano, con la professoressa Alessandra Celentano che ha convocato l’allieva per cercare di scavare in mezzo alle sofferenze della ballerina.

Chiara Bacci ha confidato di ritrovarsi a fare i conti con un senso di insoddisfazione non indifferente, e la maestra Celentano ha provato a tranquillizzare così l’allieva, che ha minacciato anche l’addio alla scuola di Amici 24: “Il fatto di avere le aspettative alte è giusto, il fatto che ti faccia star male è un lavoro che devi fare con te stessa”.

Chiara Bacci pensa di lasciare Amici 24? La rivelazione di Maria De Filippi

La casetta di Amici 24 ha iniziato a creare non poche tensioni nella mente di Chiara Bacci, al punto che la ballerina ha iniziato a riflettere sulla possibilità di lasciare la trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi.

La padrona di casa del format di Canale Cinque ha detto la sua sul possibile addio di Chiara Bacci al programma. “Io non penso che sia perché non sa cosa vuole fare, ma perché lei ha veramente dei dubbi se continuare. Questa è una cosa importante” le parole della presentatrice Mediaset che ha scatenato ovviamente la tensione tra i fan della danzatrice del programma. Per fortuna, almeno ad ora, Chiara Bacci non ha lasciato il programma. Dal canto suo, la Celentano ha provato a motivare la ragazza, spronandola e invitandola a pochi pensieri: “Tutte le volte che metti piede in sala e uno stress e non ne vale la pena”.

