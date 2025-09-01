Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno: l'amore è esploso nella casetta di Amici, e poi è proseguito fuori dal talent show

Prosegue la storia d’amore tra Chiara Bacci e Trigno. I due si sono conosciuti nella casetta di Amici di Maria De Filippi nel 2024 e da quel momento hanno cominciato una relazione che prosegue anche fuori. Mentre i due ragazzi proseguono con successo i loro percorsi professionali, intenzionati a fare della musica e del ballo il loro mestiere principale, si godono anche il loro amore. “Stiamo imparando a conoscerci anche lontano dalle telecamere” ha raccontato la ballerina, che ha conosciuto il fidanzato proprio durante l’esperienza di Amici.

Con il passare dei mesi, Chiara Bacci e Trigno hanno cominciato a mostrarsi sempre meno insieme: pochi, infatti, gli scatti social condivisi dai due ragazzi insieme, tanto che la loro progressiva assenza ha allarmato i fan. In realtà tra i due tutto procede per il meglio: sembrerebbe però che Chiara e Trigno abbiano preso questa decisione consapevolmente, intenzionati a viversi il loro amore in maniera intima e senza doversi necessariamente mostrare insieme sui social.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno: ora impegnata a New York

Chiara Bacci, parlando con Lorella Cuccarini in un format podcast, ha rivelato: “Vorremmo cercare di proteggere quello che abbiamo creato lì dentro e crearci la nostra bolla perché lì eravamo solo io e lui, adesso ci sono altre cose“. Dunque, la fidanzata di Trigno ha preso, insieme al ragazzo, ha decisione di vivere il proprio amore in maniera intima, proteggendolo dal resto. Per quanto riguarda la carriera, Chiara Bacci, bravissima e talentosa ballerina, ha ricevuto numerose proposte di lavoro: anche Maria De Filippi le ha chiesto di rimanere nel cast di Amici con lei.

Chiara Bacci ha deciso però di declinare la generosa proposta di Maria per accoglierne un’altra ancor più ambiziosa. Insieme ad un altro collega di Amici 24, Francesco Fasano, ha scelto di accettare la borsa di studio a New York, studiando dunque nella Grande Mela.