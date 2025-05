A un passo dalla finale di Amici 24, Trigno non può non guardare indietro con sguardo nostalgico ripensando alla sua storia con Chiara Bacci. Per il giovane cantante è tempo di godersi l’atto conclusivo del programma, dove ha avuto la fortuna di conoscere anche l’allieva Chiara Bacci. Insieme a lei ha intrapreso una storia d’amore molto speciale, che sicuramente necessiterà di alcuni aggiustamenti nei prossimi mesi, visto che la vita vera inizia al di fuori della casetta che ha ospitato i due allievi in questi mesi per il percorso nel talent:

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono lasciati?/ Josh Rossetti: "Non è finita, mia madre prende in giro"

“Sembra che ci conosciamo da un sacco, abbiamo un rapporto molto speciale, però mancano un sacco di cose al nostro rapporto. Un sacco di cose che essendoci conosciuti qua dentro dobbiamo ancora vivere” ha confidato la ragazza riguardo al legame con il cantante. Vedremo se ci saranno delle novità ora che Amici 24 giungerà al termine, ora che i due potranno anche dare aggiornamenti ulteriori ai loro fan che non hanno mai perso occasione di sostenerli in questi mesi.

Sarah Toscano ha un fidanzato?/ Flirt con Holden ad Amici e rumor su Achille Lauro: “L’amore? Tasto dolente”

Amici 24, Trigno e l’amore per Chiara Bacci

In una delle ultime puntate del daytime di Amici 24, il cantante ha avuto la possibilità di gustarsi un bel messaggio dai suoi affetti, dalla famiglia e dai genitori che non hanno mai mollato il suo fianco. Chiara Bacci ha mandato un messaggio speciale all’allievo, unendosi al coro di voci e di affetto per il cantante. E ovviamente Trigno ha risposto con le idee chiare: “Mi piace molto Chiara” ha assicurato il cantante riguardo alla fidanzata. E vedremo dunque se ora che il sipario sul programma si abbasserà i due talenti riusciranno a godersi la loro storia mano nella mano.

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."

Riguardo al rapporto da costruire fuori dalla Casetta, Chiara Bacci ha assicurato: “Io sono Chiara, non sono la fidanzata di TrigNo, stiamo facendo questo percorso insieme” ha detto la ballerina sul fidanzato.