Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno: ballerina di grande talento, protagonista di Amici 24 con lui, i due si sono innamorati nel reality

All’interno della casetta di Amici, Trigno non ha trovato solamente il successo, la vittoria e l’affetto sconfinato da parte del pubblico, innamorato del suo talento. Per il cantante è infatti arrivato anche qualcosa di molto, molto più importante di tutto questo: l’amore. Nel corso del reality show, infatti, Trigno si è innamorato di Chiara Bacci, splendida ballerina originaria di Firenze. Chiara Bacci, la fidanzata di Trigno, è arrivata fino al serale, venendo eliminata solamente il 3 maggio, proprio nel corso di un ballottaggio con il compagno.

Non è stato un percorso semplice quello di Chiara Bacci all’interno del programma di Maria De Filippi: la ballerina infatti si è fermata un mese e mezzo per un infortunio e spesso ha avuto dei momenti “no”, nei quali si è trovata anche a dubitare del suo talento. Al suo fianco ha però sempre trovato Trigno, pronto a sostenerla e a credere nel suo talento anche quando non lo faceva lei.

Dopo l’eliminazione da Amici, il talento di Chiara Bacci non è di certo passato inosservato: la fidanzata di Trigno ha ricevuto diverse proposte lavorative importanti, come una borsa di studio alla Complexions Contemporary Ballet di New York. E ancora, le è stato offerto un contratto alla DJKT Ballet così come il ruolo de La Vedova Allegra a Pechino. E anche Maria De Filippi le ha chiesto di rimanere nel programma per far parte del corpo di ballo.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno: “Quando mi sentivo pesante…”

Giovanissimi e con tutta la vita ancora da scrivere, Chiara Bacci e Trigno potrebbero presto dividersi per lavoro, considerate le proposte importanti ricevute dalla ballerina. Il loro amore, però, sembra saldo e stabile: la fidanzata di Trigno, dopo Amici, ha ammesso che a farla innamorare del cantante è stato il modo in cui lui la vede. “Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai” ha raccontato la giovane di talento a Verissimo.

