Chiara Bacci e Francesco Fasano hanno deciso di lasciare l'Italia dopo Amici 24: il nuovo progetto lavorativo dei due ballerini

Amici 24 è stata una fucina di talenti. Nell’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, tanti sono stati gli allievi che hanno dimostrato grandi capacità e un possibile futuro nel mondo dello spettacolo. Sicuramente a brillare in modo particolare sono stati i ballerini concorrenti, tanto che è stato proprio uno di loro, Daniele Doria, a vincere. Molti di loro stanno hanno ricevuto e stanno ricevendo importanti proposte lavorative, alcune delle quali fuori dall’Italia.

Amici, Verissimo e Uomini e Donne: quando tornano i programmi di Canale 5/ Svelate le date ufficiali

È il caso di Chiara Bacci e Francesco Fasano, che sono stati rispettivamente allievi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo ad Amici 24. Stando ad alcune foto pubblicate da Chiara su Instagram, i due ballerini hanno lasciato l’Italia per volare oltreoceano per una nuova avventura lavorativa.

Chiara Bacci e Francesco Fasano a New York dopo Amici 24: la decisione dei ballerini

Chiara e Francesco sono volati negli Stati Uniti d’America, in particolare a New York, dove hanno ricevuto una borsa di studio preso un’importante accademia di danza. Tra le varie proposte lavorative che entrambi hanno ricevuto, c’è stata infatti questa opportunità che entrambi hanno deciso di cogliere senza alcuna esitazione.

Amici, LDA lancia accusa choc ad un collega: "Invidioso di me, parla male alle spalle"/ "Come l'ho scoperto"

D’altronde, la stessa Chiara, nell’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel suo podcast ‘Dimmi di te’, aveva ammesso: “Andrò con Francesco a New York ad agosto, con la borsa di studio”. I due quindi studieranno nella Grande Mela per qualche tempo, e non è detto che non possano rimanere più a lungo qualora arrivasse per loro qualche proposta lavorativa dopo la formazione richiesta. Intanto, i fan di Chiara e Trigno già si preoccupano per questa lontananza: come la affronterà la coppia nata proprio nella scuola di Canale 5?