Chi è Chiara Bacci, la ballerina e fidanzata di Trigno? I due stanno insieme da quando si sono conosciuti e innamorati nella casetta di Amici

Ad Amici nascono anche storie d’amore. Non è la prima volta che nel talent show di Maria De Filippi vengano su degli amori. Se dureranno o meno, lo dirà solo il tempo. L’ultimo, in ordine temporale, è nato tra Trigno, il vincitore della categoria canto e del programma, con Chiara Bacci, ballerina, che pur non essendo arrivata alla vittoria ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come offerte di lavoro da tutto il mondo, persino da New York.

E, non da ultimo, anche Maria De Filippi le ha proposto di rimanere nel programma come professionista. Insomma, il percorso nella casetta dei due ragazzi è stato strepitoso: i due sono riusciti ad arrivare fino in fondo, crescendo professionalmente e affermandosi ognuno nella propria categoria, lui nel canto e lei nel ballo. E, non solo hanno ottenuto risultati importanti, ma non da meno, hanno trovato anche l’amore. Il sentimento, infatti, è cresciuto con le settimane: i due si sono mano a mano avvicinati, fidandosi e affidandosi all’altro in tante occasioni, fino a sentire che tra loro era nato qualcosa di particolarmente bello. La loro storia d’amore, infatti, prosegue anche oggi che sono usciti dalla casetta di Amici ormai da diversi mesi.

Chiara Bacci, fidanzata di Trigno: chi è? “Con lui…”

Parlando del loro amore a Verissimo, Chiara Bacci ha raccontato: “Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai”. La fidanzata di Trigno, dunque, ha trovato in lui supporto, amore, fiducia e coraggio. Anche grazie all’amore del fidanzato è riuscita a portare avanti il suo percorso al meglio, togliendosi delle soddisfazioni importanti. E, anche ora che sono fuori dal programma, i due si godono il loro amore, certi che la distanza non giocherà a loro favore ma pronti a viverlo ugualmente.