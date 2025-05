Quando un concorrente di Amici viene eliminato, è sempre un duro colpo per i fan, che nel corso dei mesi si sono affezionati agli allievi del programma di Maria De Filippi. Questo è il caso di Chiara Bacci, ballerina e fidanzata di Trigno che ha appassionato tutti sin dall’inizio, quando ha mosso i primi passi nella scuola di Canale 5. Proprio lei ha dovuto dire addio ad Amici 24 durante la registrazione di giovedì 1 maggio 2025 e quindi, nella prossima puntata in onda il 3 maggio assisteremo al suo ballottaggio con Trigno e alla conseguente eliminazione.

Per via della sorte inaspettata di Chiara, molti si chiedono cosa ne sarà adesso del futuro della ragazza e se ci sarà un posto per lei in qualche importante accademia come successo per Francesca di Amici. Del resto, la Bacci, durante questo percorso si è distinta per la sua serietà, la sua voglia di fare e una grande umiltà, qualità che l’hanno sempre portata ad impegnarsi di più.

Chiara Bacci, cosa fa dopo Amici 24? Maria De Filippi le chiede una cosa

Come si apprende dalle anticipazioni di SuperGuidaTV la puntata che vedremo sabato sera si aprirà con l’eliminazione di Chiara, dato che dopo il trambusto di Malgioglio lei e Trigno si ritroveranno in ballottaggio, ma questa volta in maniera definitiva. Il cantante, invece, continua il suo sogno verso la vincita di Amici 24, cercando di afferrare a denti stretti la semifinale e perchè no, portarsi a casa la vittoria.

Eppure, Maria De Filippi che ha visto l’impegno costante di Chiara Bacci all’interno del suo programma, non si è fatta attendere e le ha subito proposto di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti che come è noto, spesso sono vecchi talenti della scuola. Insomma, nonostante l’eliminazione inaspettata il suo percorso ad Amici 24 si è chiuso nel migliore dei modi e molto probabilmente rivedremo Chiara Bacci anche il prossimo anno nelle vesti di professionista quale è.