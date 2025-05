L’uscita di Chiara Bacci all’inizio del settimo serale di Amici 24 è stata per Trigno un durissimo colpo. Il cantante l’ha definita ‘ingiusta’, ma pensa già al dopo Amici, quando lui e Chiara potranno rivedersi e stare insieme senza alcuna limitazione. Ciò che non si aspettava è che la ballerina, prima di abbandonare definitivamente la casetta, gli lasciasse una piccola sorpresa sul suo letto: un bigliettino con una toccante frase d’amore.

“Ti amo tantissimo, grazie di avermi fatto ricredere nell’amore”, sono state le parole che Chiara Bacci ha scritto a Trigno prima di andare via, e che il cantante ha poi trovato in camera sua, sul suo letto. Un gesto che ha toccato profondamente Pietro, che è crollato in lacrime.

Amici 24 ha visto formarsi varie coppie. Trigno e Chiara sono tra le più amate e longeve di questa edizione, mentre più recente è il flirt nato tra Jacopo Sol e Francesca Bosco, che è poi diventato l’inizio di un amore destinato a continuare anche dopo il talent. Ha invece vissuto un po’ di alti e bassi la storia nata tra la ballerina Alessia Pecchia e il cantante Luk3. I due, dopo un periodo insieme, si sono lasciati per volontà del cantante che, subito dopo, si è però avvicinato alla ballerina Raffaella. Questo ha scatenato un’accesa lite tra Luk3 e Alessia, seguita dalla decisione del cantante di allontanarsi dalla nuova arrivata e riavvicinarsi alla Pecchia, che ha accettato di tornare insieme a lui. Ora che Amici 24 è ormai verso la fine, i fan del talent sono curiosi di scoprire quali di queste storie d’amore proseguiranno e quali, invece, no.

