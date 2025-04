Molti l’hanno definita la ballerina perfetta per fisico e proporzioni dopo averla vista esibirsi ad Amici 24, eppure Chiara Bacci continua a non essere soddisfatta delle sue performance. Alessandra Celentano l’ha voluta fortemente nel suo team, sottolineandone le innate doti e la bellezza, complimenti che, tuttavia, Chiara non ha mai apprezzato fino in fondo, ritenendo che le doti fisiche non sono certo un merito.

Anche nel corso delle prime puntate del serale di Amici 24, Chiara ha fatto presente di non sentirsi soddisfatta di come ha ballato. Una cosa che la fa soffrire e a causa della quale non riesce a viversi pienamente questa esperienza. Così, a poche ore dal quarto serale, la ballerina si è sfogata col suo fidanzato Trigno, ammettendo addirittura di essere arrivata ad odiarsi.

Chiara Bacci si sfoga col fidanzato Trigno ad Amici 24: “Sono sempre delusa da me stessa”

“Mi odio come ballerina. – ha spiegato Chiara Bacci durante una chiacchierata con Trigno ad Amici 24 – Mi odio perché non riesco mai a raggiungere le mie aspettative, forse sono troppo alte.” Trigno ha cercato di farle capire che probabilmente è solo troppo severa con se stessa, ma la ballerina ha aggiunto: “Sono un’eterna insoddisfatta e delusa da me stessa, sempre. Se non le raggiungo mai le aspettative, evidentemente significa che ho un problema. Non si tratta di sbagliare qualcosa ma di farlo male, non come potrei farlo.” “Capita a tutti di sbagliare in sala, anche a me capita, è normale!” le ha fatto notare il cantante senza, tuttavia, ottenere risultato. Chiara continua a vivere una forte insoddisfazione che probabilmente potrà superare solo sul palco, durante le esibizioni al serale di Amici 24.

