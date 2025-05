Verissimo, Chiara Bacci rompe il silenzio sulla proposta di Maria De Filippi: “Cast dei professionisti ad Amici? Devo capire quale può essere la scelta migliore”

Dopo essere stata eliminata ad un passo dalla semifinale di Amici 24 Serale 2025, l’allieva di Alessandra Celentano Chiara Bacci è stata ospite a Verissimo. La ballerina 23enne ha parlato della sua esperienza nella scuola, dell’amore nato con il cantante TrigNO, Pietro Bagnadentro e dei suoi sogni e progetti futuri. Prima di tutto questo, però, Chiara Bacci ha confessato che da sempre combatte con le sue insicurezze: “Penso che venire porta per forza ad avere la ricerca della perfezione che non però non esiste, quindi da una parte c’è la voglia di migliorarsi che è positivo ma dall’altra c’è il non vedere mai raggiunto l’obbiettivo che uno si pone.”

Per quanto riguarda, invece, il suo percorso ad Amici 24, Chiara Bacci ha confessato: “Ho avuto molti alti e bassi, poi mi sono fatta male e sono stata ferma un mese, che sembravano tre anni lì dentro…ritrovarsi a letto senza poter fare nulla è stato difficile.” E sulla proposta di Maria De Filippi di poter entrare nel cast dei ballerini professionisti di Amici ha ammesso: “Sono grata davvero tanto perché la mia paura più grande era quella di non trovare lavoro e quindi avere una certezza anzi più di uno è stato davvero gratificante…Ci sto pensando, devo capire quale può essere la scelta migliore per me.”

Amici 24 Serale 2025, Chiara Bacci e la storia d’amore con TrigNO: “Mi fa sentire giusta e sul futuro ho buone aspettative”

Durante l’intervista Chiara Bacci di Amici 24 ha ammesso che la sua famiglia è molto orgogliosa e felice per lei. Del resto lei, in un certo senso, è figlia d’arte perché sia la nonna che la mamma sono state delle ballerine. “Sono state molto severe con me” ha ammesso la ballerina che poi ha aggiunto che adesso sono soddisfatte e orgogliose dei risultati che sta ottenendo. Non poteva mancare, infine, anche una menzione sul fidanzato di Chiara Bacci, TrigNO. All’interno del talent il loro amore è stato un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi: “Mi manca, un pochino si, a breve comunque ci vedremo però sicuramente dopo aver vissuto sette mesi e viverci tutti i giorni si sente la mancanza…Mi ha sempre fatta sentire giusta, io con i miei alti e bassi ho portato il mio mood un po’ negativo anche con lui che invece mi ha sempre vista con degli occhi con cui io non riesco proprio a vedermi. La vita con lui come me la immagino? Dobbiamo scoprirci fuori. La situazione che abbiamo vissuto non è la realtà ma ho buone aspettative.”