Chiara Bacci è una delle ballerine concorrenti ad Amici 24. La maestra Alessandra Celentano ha visto in lei un grande talento, nato soprattutto da forti qualità fisiche e tecniche che Chiara ha e che le sono state riconosciute anche da vari professionisti che l’hanno vista e giudicata nel corso della fase del pomeridiano. Di certo le ha notate Roberto Bolle, noto ballerino italiano di fama internazionale, e la prova sta in un video che sta facendo il giro del web.

AMICI 24 SERALE 2025, 4A PUNTATA/ Diretta ed eliminato puntata 12 aprile: Daniele a rischio eliminazione

I fan più attenti di Amici hanno ritrovato un filmato di una coreografia di Roberto Bolle, in uno show andato in onda su Rai 1. L’étoile danza su un’esibizione di Marracash e, al suo fianco, c’è un corpo di ballo di ballerini classici, tra i quali spicca anche Chiara Bacci.

Chiara Bacci balla con Roberto Bolle a 17 anni: l’esordio in TV prima di Amici 24

La ballerina del team della maestra Celentano balla al fianco di Roberto Bolle in una coreografia che risale ad alcuni anni fa. La si intravede, infatti, più piccola ma sempre bravissima. C’è chi infatti fa notare la bravura della ragazza già prima del suo esordio ad Amici 24: “Chiara già 5 anni fa (17 anni) in prima fila nello show di Rai1 di Roberto Bolle però voi continuate a pensare sia mediocre anche nel suo e una scarsona questo programma la morte della danza”, ha scritto una fan, postando il video in cui la si vede ballare con Bolle. “E non venite a scrivere ‘Eh ma allora perché va ad Amici se già faceva questo’ perché quel programma è una vetrina soprattutto per i ballerini e soprattutto dopo che si è rotta un piede e ha dovuto abbandonare la compagnia in cui era quindi non lo scrivete più grazie”, ha tenuto ancora a far notare l’utente. Il video ha ottenuto in pochi minuti molti like e commenti positivi, prova del grande apprezzamento nei confronti della ballerina.

Chiamamifaro o Senza Cri, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Zerbi e Celentano in crisi: lo spoiler