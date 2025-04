Durante la terza puntata del Serale di Amici 24 la coppia Chiara e Trigno ha vissuto un momento di crisi. Entrambi sono finiti al ballottaggio insieme a Luk3, ma la Bacci si è salvata subito. Il fidanzato, invece si è dovuto scontrare con l’altro cantante ma fortunatamente l’ha scampata riuscendo così a convincere la giuria di meritare di restare nella scuola di Maria De Filippi. Mentre Chiara faceva la sua performance, però, è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

Mentre stava ballando, la fidanzata di Trigno si è fatta male a un piede scivolando sui coriandoli che si trovavano sul pavimento. Con molta professionalità, la ballerina ha continuato a ballare e dopo l’esibizione ha dato un bacio sulla bocca a Michele, ballerino professionista. Questo era ciò che prevedeva la coreografia, ma Trigno non ha visto di buon occhio quanto successo e si è subito indisposto facendo una faccia memorabile. Così, Maria De Filippi non ha perso l’occasione di provocarlo. Andiamo a vedere cosa gli ha chiesto e come ha risposto lui.

Amici 24, Trigno e Chiara ai ferri corti?

“Come ti senti?“, queste le parole di Maria De Filippi ad Amici 24, dopo aver visto Trigno geloso per quanto successo con Chiara. Dopo che quest’ultima ha baciato il professionista durante la coreografia, il cantante ha detto: “Devo bere“. Ora tutto sembra essersi risolto per il meglio, soprattutto perchè la Bacci si è salvata dal ballottaggio finale, convincendo i giudici sul suo talento. Ancora non è noto se i due fidanzati abbiano avuto un chiarimento su quanto successo dopo il Serale, ma sicuramente potremmo vedere qualcosa durante il daytime. Vi teniamo aggiornati!