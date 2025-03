Tornerà per la terza volta nello studio di Verissimo la 22enne Chiara Balistreri che da poco è riuscita a riacquisire la sua libertà dopo più di due anni e mezzo di terrore al pensiero che in qualsiasi momento il suo fidanzato Gabriel Constantin avrebbe potuto raggiungerla, farle del male o – addirittura – ucciderla dopo averle rotto il naso in un’occasione e averla picchiata per tutta la durata della loro relazione: un caso – quello di Chiara Balistreri – che si è concluso fortunatamente nel migliore dei modi, ma non prima che la ragazza denunciasse tutto sui social e nei principali salotti televisivi italiani dando un enorme risalto ad una vicenda che (come disse lei stessa) sarebbe potuta diventare “l’ennesimo caso di femminicidio“.

Gabriel Costantin, ex fidanzato Chiara Balistreri arrestato per le violenze/ Lei "Sua madre lo difende ma..."

In attesa dell’intervento odierno a Verissimo, vale la pena ricorrere l’intera vicenda di Chiara Balistreri partendo – quasi ovviamente – dal principio che ci riporta ad otto anni fa, quando all’età di 14 anni conobbe Gabriel Constantin che si presentò con un vero e proprio “principe azzurro” comportandosi da tale per circa un anno prima di rivelarsi “un mostro”: all’inizio di limitò ad alzare le voce, poi arrivò il primo schiaffo e da quel momento la situazione degenerò in una spirale di costante violenza; con la ragazza totalmente plagiata che continuava a perdonare ogni manifestazione violenta dell’ex trovandosi – addirittura – lei stessa a consolarlo e rassicurarlo dopo le aggressioni.

Cristiano Malgioglio a Verissimo: "A Sanremo ho pensato a Raffaella Carrà"/ Poi fa un appello a Carlo Conti

Tutta la storia di Chiara Balistreri: chi è la 22enne brutalmente e ripetutamente picchiata dall’ex Gabriel Constantin

Una prima (purtroppo fallimentare) svolta per Chiara Balistreri arrivò quando la madre si rese conto che la figlia stava passando qualcosa di brutto e dopo aver capito la situazione sporse personalmente denuncia agli assistenti sociali – essendo lei ancora minorenne all’epoca -: decise di accettare il loro aiuto e andò in una comunità protetta, dalla quale però scappò piuttosto rapidamente per ricongiungersi a Gabriel; che tra una promessa e l’altra riprese a picchiarla ancor più rapidamente.

Matrimonio Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi, quando si sposano?/ Ultime indiscrezioni e un altro figlio

Chiara Balistreri riuscì – qualche tempo più tardi – anche a lasciarlo e quello fu il momento (dopo essere caduta in una sua trappola) che venne brutalmente picchiata fino al punto da romperle il naso a pugni: denunciò sperando che la giustizia facesse il suo corso ma dopo un arresto nel 2022 l’ex riuscì a scappare diventando latitante per due anni e mezzo e dopo essere stato individuato a Bologna e nuovamente arrestato scappò una seconda volta dai domiciliari, continuando in entrambi i casi a minacciare Chiara Balistreri; mentre – e veniamo al lieto fine – dopo il clamore mediatico lo scorso novembre Gabriel è stato arrestato ed ora si trova in carcere in attesa di processo.