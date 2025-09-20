Chiara Balistreri, chi è la giovane in passato protagonista de L'Isola dei Famosi? Diventata famosa dopo la denuncia delle molestie dell'ex

Chiara Balistreri, una delle giovani protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, è diventata nota ai più dopo una triste vicenda che l’ha vista protagonista. La ragazza, infatti, ha denunciato pubblicamente il suo ex fidanzato Gabriel per stalking e maltrattamenti, ottenendo fin da subito una grande notorietà con il suo video nel quale raccontava di non voler essere la prossima vittima di femminicidio. Parole, quelle di Chiara, che hanno colpito dritto nel segno. L’ex fidanzato si trova ora infatti dietro le sbarre, dopo essere stato catturato in Romania, dove si era rifugiato a casa della nonna dopo ben due fughe, ed è stato condannato a sei anni e tre mesi.

Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? "Non l'ho tradito con Marco Cartasegna"/ "Ecco verità"

Per la prima volta, infatti, Gabriel era scappato mentre era in stato di fermo mentre la seconda volta, mentre era stato posto ai domiciliari. In quegli anni difficili Chiara ha trovato la forza di reagire e di denunciare pubblicamente quando accaduto. La giovane, inoltre, ha avuto l’occasione di essere tra naufraghi de L’Isola dei famosi, per parlare non solamente di quanto le era accaduto a causa del suo ex Gabriel, ma anche di raccontare qualcosa in più su lei stessa.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ Il riconoscimento a trent'anni: una vita in Australia

Chiara Balistreri, chi è: “Combatto per me e per le altre donne”

Durante l’avventura di Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi, l’ex Gabriel è stato processato per maltrattamenti e aggressioni: il ragazzo, che per tanti anni ha stalkerizzato e maltrattato con violenza fisica e psicologica la giovane di Bologna, è stato condannato a sei anni e tre mesi. Una notizia accolta con le lacrime dalla giovane, che a L’Isola ha cercato il suo riscatto dopo una vita di sofferenze e dolori: “Ci tenevo tanto, sono tre anni che combatto e volevo dare un esempio anche a tante donne”. Nel corso della sua avventura, infatti, Chiara ha rappresentato anche un simbolo di ripartenza e rinascita per tante vittime di violenza.