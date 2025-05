Chi è Gabriel, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri

La vita di Chiara Balistreri, attuale concorrente de L’Isola dei famosi, è stata segnata in maniera indelebile dalla sua storia tossica con l’ex fidanzato Gabriel. I due hanno infatti vissuto una relazione divenuta un caso di cronaca, con la ragazza che dopo anni di paure e minacce è riuscita a trovare il coraggio di denunciare la violenza subita in tanti anni. Chiara Balistreri ha infatti raccontato anche in alcune sue ospitate in quel di Verissimo di Silvia Toffanin gli episodi di violenza subita e che hanno segnato in maniera indelebile la sua vita. “L’ultima volta che c’eravamo visti era il 14 febbraio 2022 e lui mi aveva accompagnato in ospedale dopo avermi rotto il naso” aveva raccontato in una delle sue ultime apparizioni a Verissimo.

Chiara Balistreri e la sua storia sono passate in prima pagina tra i temi di cronaca dell’ultimo anno, con un caso che a sua stessa detta sarebbe potuto diventare un ennesimo caso di femminicidio, ma per fortuna l’epilogo è stato nettamente diverso.

Chiara Balistreri e il caso con l’ex fidanzato Gabriel: il confronto in tribunale

Il drammatico racconto che ha visto coinvolta Chiara Balistreri negli ultimi anni si è rivelato un caso di cronaca molto discusso e che ha suscitato diverse reazioni. La giovane attualmente impegnata all’Isola dei famosi sta vivendo un percorso di rinascita, a distanza di qualche mese dall’udienza in tribunale che ha visto la ragazza opposta all’ex fidanzato Gabriel, un evento che ha chiaramente suscitato dolore ed emozioni contrastanti nel cuore della giovane.

La 22enne, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha rivelato: “Fino all’ultimo non sapevo se ci sarebbe stato, ma poco prima dell’udienza il mio avvocato mi ha avvisato che erano presenti sia lui che la mamma”. Un evento che ha avuto ovviamente un certo impatto per Chiara Balistreri, che non ha nascosto le emozioni dopo l’accaduto.