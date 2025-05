Oggi naufraga dell’Isola dei Famosi 2025, Chiara Balistreri è diventata nota al pubblico per un episodio personale tanto brutto quanto delicato. La ragazza ha confessato di aver subito violenza da parte del suo ex fidanzato Gabriel, una situazione della quale è tornata a parlare proprio all’Isola con i suoi compagni d’avventura.

“È stato un incubo!”, così Chiara ha definito quel periodo, di cui ha poi raccontato alcuni dettagli. “Allora lì mi sono esposta ancora di più mediaticamente e ho fatto un casino. Ho detto: ‘Ci dicono di denunciare, però io ho denunciato e guardate cosa c’è dietro! A questo punto non denunciate, fare prima!’. – ha ricordato, spiegando che quella – È stata una frase provocatoria, una frase forte, però io di queste denunce ne ho pagato le conseguenze, e se non mi fossi esposta in questa maniera non avrei avuto giustizia.”

Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi 2025: “Ecco come ho capito che col mio ex fidanzato ero in pericolo”

Omar Fantini, colpito dalla storia forte di Chiara Balistreri, ha chiesto alla ragazza come abbia fatto a capire di trovarsi di fronte a un uomo violento. “Devi cercare di cogliere i campanelli d’allarme sin da subito. – ha spiegato la giovane naufraga – Come quando dice ‘fammi controllare il telefono’ o ‘con le tue amiche non esci’, poi le mie amiche erano tutte poco di buono.” Il modus operandi è far credere “che hanno questa protezione nei tuoi confronti ma la verità è che ti sta isolando completamente e l’unico punto di riferimento che ti rimane è lui.” Di fronte ad una situazione simile, “l’importante è sempre mantenere una rete esterna, un genitore, un’amica che può darti consiglio.” ha consigliato Chiara, dicendosi comunque oggi pronta ad accogliere il vero amore: “Se dovesse capitarmi una persona giusta, io darei tutta me stessa.”