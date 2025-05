L’unione dei pochi giovani rimasti al gruppo dei Senior all’Isola dei Famosi 2025 ha scatenato sin da subito i primi malumori che si sono poi trasformati in vere e proprie liti. A suscitare dissapori è stata soprattutto una frase detta da Mario Adinolfi in riferimento all’ultima sfida che c’è stata tra Giovani e Senatori durante la scorsa diretta. “Gli abbiamo rotto il cul* 10 a 3!”, sarebbe stata la frase del naufrago, detta in acqua a Dino Giarrusso e Alessia Fabiani. Frase sentita da Teresanna Pugliese e da Chiara Balistreri, che ha fatto infuriare entrambe.

Chiara ha allora affrontato Mario, scatenando una lite che ha portato Adinolfi a sentirsi offeso dal riferimento fatto dalla ragazza al suo peso. “Ho cercato di spiegare che chi ha mollato, come Camila, Spadino o Nunzio, non avevano paura di competere con Mario che non si alza dal letto, oppure con Dino o con Omar. Al che Mario si è alzato urlando molto animatamente”, ha chiarito Chiara, spiegando cosa avrebbe infastidito Adinolfi.

Dura lite tra Chiara Balistreri e Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: lui si sente offeso, lei accusa

“Se non capisci chiedi e porta rispetto! Io non mi sento di farmi mettere sotto processo o insultare da voi!”, ha tuonato allora Adinolfi, spiegando poi alle telecamere dell’Isola la sua rabbia, “mi ha fatto arrabbiare il riferimento all’evidente ostacolo fisico che io vivo e a me dispiace perché è molto difficile trasmetterlo a chi non lo vive”.

Furiosa, Chiara Balistreri si è detta totalmente lontana dai modi e dalle ideologie di Adinolfi: “È vero che non si alza dal letto, non è un insulto è la verità, oltre al fatto che lui è il primo a trattarsi come diverso. Non ho detto quindi assolutamente niente di offensivo nei suoi confronti, anzi forse Mario pensava di parlare con una 20enne sciocca, frivola e quindi di farmi passare per quella che non sono.” ha spiegato. Così ha concluso dura: “Non era mio intento insultare Mario, anzi, ci ha provato perché questo è il suo gioco, essendo che non può fare altro. Io ieri l’ho nominato apposta, perché le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio mi fanno vomitare!”

