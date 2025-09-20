Chiara Balistreri a Verissimo: “Frattura al naso, minacce e paura. Così ho trovato la forza di denunciare”.

Chiara Balistreri, concorrente de L’isola dei Famosi è finita al centro del gossip tutta l’estate per aver raccontato di aver subito violenza fisica dal suo ex fidanzato Gabriel Costantin. I due stavano insieme ormai da tantissimo tempo, quando lei aveva 14 anni ma se all’inizio andava tutto bene, la storia è poi degenerata nel corso del tempo e il ragazzo ha iniziato ad attuare abusi psicologici e fisici che l’hanno distrutta completamente.

Nel 2022 Chiara Balistreri finisce in ospedale per una frattura al naso e da quel giorno gli è cambiata la vita: ha capito che doveva denunciarlo e allontanarsi da lui. In seguito lui è tornato nel suo Paese d’origine, la Romania e nonostante sia riuscito a scappare non ha mai smesso di minacciare la donna per oltre due anni. In seguito alle continue denunce, è stato poi messo agli arresti domiciliari e poi è in carcere.

Chiara Balistreri sul giudice: “Se io fossi stata sua figlia…“

Scopriamo ora tutto sulla vita privata di Chiara Balistreri, è purtroppo caratterizzata dalle violenze ripetute subite dal fidanzato: “Io non sono questo, tu mi hai conosciuto per come sono realmente, se sono arrivato a prenderti a schiaffi è colpa tua” ha detto nel corso del tempo. Nonostante lei lo perdonava ripetutamente, lui continuava a farle del male. “Lui aveva capito di avermi in pugno, che ero plagiata e ha iniziato ad alzare sempre di più l’asticella”, così aveva detto a Verissimo. Viste le ripetute violenze, la madre è intervenuta per aiutarla ad uscire da quella terribile dipendenza, anche perchè ad un certo punto Chiara Balistreri era arrivata a non riuscire più a respirare dal dolore.

In tutto ciò, l’ha aiutata anche il giudice: “Vorrei ringraziare il giudice, che gli ha dato la possibilità di tornare a casa sua con gli arresti domiciliari, di farlo scappare la seconda volta dopo che è stato latitante per due anni e mezzo. Mi chiedo e mi domando se quel giudice avesse dato la stessa pena a Gabriel e lo stesso metro di misura, se io fossi stata sua figlia“, aveva detto a Verissimo, “Preferisco dare la mia testimonianza e parlarne ora e raccontare tutto quello che c’è dietro a una donna che denuncia, ad uno Stato che non ascolta e che non ci tutela.”