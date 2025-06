Brutto capitolo per l’Isola dei Famosi 2025. Nell’utlima puntata si è parlato a lungo di quanto successo tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati, dato che la loro lite ha fatto intervenire il Codacons e ha generato un grande caos sui social. A farsi sentire è stato anche il movimento contro la violenza sulle donne, che ha notato nelle parole di Jasmin qualcosa che non doveva assolutamente andare in televisione.

In particolare l’ex concorrente di Ex on the beach ha insinuato che Chiara Balistreri si trova all’Isola dei Famosi 2025 solo per visibilità, quando lei aveva invece dichiarato di aver intrapreso questo viaggio alle Honduras per superare il trauma della violenza domestica subita dall’ex compagno. Di conseguenza molti hanno trovato inaccettabile che si parlasse male delle sue intenzioni, e che ci si permettesse di giudicare in questo modo quello che ha vissuto. Insomma, un caos che anche durante la puntata di ieri sera è stato affrontato molto male.

Chiara Balistreri Jasmin Salvati si salva al televoto de L’Isola 2025

Simona Ventura è intervenuta durante la puntata di mercoledì 4 giugno 2025, rimproverando in modo duro Jasmin Salvati per quello che ha detto su Chiara Balistreri. Oltretutto, l’opinionista ha voluto sottolineare che la ragazza è attualmente un simbolo per molte donne che hanno subito violenza, e che ad oggi rappresenta un messaggio di speranza. Peccato che in tutto ciò non sia stato ascoltato l’appello della famiglia di Chiara, che aveva chiesto dei provvedimenti contro la concorrente. Invece, dopo la ramanzina che sicuramente ha colpito Jasmin, la produzione del reality di Canale 5 non ha detto nulla, ignorando la sensibilità di chi ha voluto difendere la ragazza. Alla fine dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 si scopre anche che Jasmin Salvati si è salvata al televoto contro Ahlam El Bernis.