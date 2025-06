Se c’è una persona importante nella vita di Chiara Balistreri, quella è sicuramente la sua mamma Roberta. All’Isola dei Famosi 2025, in un momento molto personale, la naufraga si è però confidata con l’amica Teresanna Pugliese, ammettendo di non dare alla madre il valore che merita, anzi, di trattarla spesso con superficialità.

“Una delle cose che mi ha insegnato questa esperienza, anche se veramente non ci avrei mai pensato, è dare importanza a mia madre.”, ha esordito la naufraga, svelando poi un retroscena risalente alla sua partenza per l’Isola dei Famosi. “Pensa che lei, quando l’ho sentita l’ultima volta che stavo in aeroporto, aveva il cuore in gola, ero agitata. – ha raccontato – Io mi faccio vedere sempre quella forte, che non ho bisogno di niente.” Chiara ha tuttavia spiegato che capita, talvolta, di non sentire la madre per giorni e di chiamarla solo per le sue necessità: “Se la chiamo è sempre per chiederle qualcosa, mai per dirle: ‘Ciao ma, come stai, passo a trovarti’. È sempre lei che deve chiedermi di passare da lei. A volte non la sento per giorni.”

Chiara Balistreri in lacrime per mamma Roberta, confessione all’Isola dei Famosi: “Non le do valore”

All’Isola dei Famosi, con tanto tempo per pensare e riflettere sui propri rapporti, Chiara Balistreri ha avuto modo di pensare molto a sua mamma Roberta e di comprendere i suoi errori. “Sono qua e ci penso in continuazione al fatto che non vedo l’ora di rivederla, abbracciarla… Vorrei fare una vacanza con lei finito qua”, ha spiegato, non riuscendo poi a trattenere le lacrime. “Io sono qua, non la posso chiamare, non la posso vedere… e quando invece ce l’ho lì non le do mai valore.”, ha quindi confessato a Teresanna che, in lacrime come lei, l’ha confortata: “Ma una madre lo sa che anche se chiedi solo c’è un amore che vi unisce.”.