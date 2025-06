Chiara Balistreri all’Isola dei famosi rischia l’eliminazione? La concorrente del reality di Canale Cinque condotto da Veronica Gentili rischia fortemente di salutare il programma Mediaset, ma nelle ultime ore è andata in scena una vera e propria sommossa popolare, con la naufraga finita al centro della cronaca nei mesi scorsi che è finita sotto la lente d’ingrandimento. Dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, che ha visto Chiara finire in nomination insieme a Mirko Frezza, Chiara e Teresanna Pugliese, il suo staff ha fatto tappa sui social dove ha pubblicato una nota per i follower, nella speranza che possano salvarla in vista del prossimo televoto nel reality di Canale Cinque.

“Chiara non è solo una concorrente dell’Isola: è una donna che ha trasformato il dolore in forza, la ferita in voce, la sopravvivenza in battaglia.Salvare lei oggi significa lanciare un messaggio potente: nella vita ce la si può fare. Chiara è la prova vivente che si può cadere e rialzarsi più forti. Votarla è scegliere il coraggio, la verità e la speranza per il futuro delle donne. Facciamole sentire che non è sola. Salviamola” si legge nella nota ufficiale diramata sui social. Ma il messaggio è stato in realtà preso di mira su Instagram.

Chiara Balistreri sotto attacco: la furia dei social

Ovviamente il post non è passato inosservato e Chiara Balistreri rischia così di pagare a caro prezzo il messaggio di sostegno nei suoi confronti. “Non si usano i traumi per un televoto”, “State trasformando una vicenda seria in uno strumento per far restare un concorrente in gioco” si legge tra le accuse esplose dopo la questione che rischia secondo alcuni di falsare il televoto all’Isola dei famosi.

Come ricorderete, Chiara Balistreri nei mesi scorsi è finita al centro della cronaca per via dell’aggressione dell’ex fidanzato Gabriel Costantin, che ha più volte malmenato la giovane, riuscita a denunciare il ragazzo solo dopo anni dalle prime percosse ricevute. E nei mesi scorsi Silvia Toffanin ha deciso varie volte di intervistarla nel salotto di Verissimo, da quel momento in poi la sua storia è diventata virale e Mediaset ha deciso di includerla nel cast de L’Isola dei famosi.

