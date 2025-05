Le ultime nomination all’Isola dei Famosi 2025 hanno scatenato scontri e dissapori tra i naufraghi. Ad essere particolarmente risentito è Dino Giarrusso, che accusa Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri di essersi alleate contro di lui. È però Chiara ad aver scoperto, tramite Mirko Frezza, che Dino ha chiesto a tutti i Senatori di votarla e mandarla in nomination.

Scoperta che l’ha fatta infuriare e successivamente affrontare Dino in un faccia a faccia all’Isola dei Famosi. “È un serpente!” ha tuonato la ragazza, che si è poi sfogata alle telecamere del programma: “Dino ha chiesto a tutto il gruppo di votarmi, questa cosa mi ha dato parecchio fastidio, perché lui parla sempre di equità e di essere giusti.” ha tuonato Balistreri, ricordando le proteste che il concorrente ha manifestato anche quando Teresanna è andata via un giorno per accertamenti medici e non ha dormito in spiaggia come gli altri.

Chiara Balistreri furiosa con Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025: “Lo nominerò finché non va fuori!”

“Secondo me è una cosa che non si fa, è stato un gesto vigliacco e subdolo. – ha continuato Chiara contro Dino – Se per lui sono un’avversaria forte e da battere ci sta, va benissimo, però che lo faccia nell’onestà e nella trasparenza. Invece lui gioca sporco!” Un atteggiamento che la naufraga ha deciso di ‘punire’ nominandolo ogni qualvolta ne avrà l’opportunità all’Isola dei Famosi 2025: “Io gioco pulito, tant’è che gli ho detto ‘Ti nominerò fino a che non ti vedrò fuori'”, ha concluso Chiara. Gli animi, in playa, sono insomma parecchio accesi: a causa delle nomination, Dino è arrivato a scontrarsi anche con Teresanna e con Mirko Frezza.