Chiara Baschetti è Elena Sereni/ “Io e lei siamo simili” (L’Isola di Pietro 3)

Chiara Baschetti ci regalerà diverse sorprese nell’Isola di Pietro 3, grazie al suo personaggio di Elena Sereni, la figlia del medico interpretato da Gianni Morandi. Innanzitutto dovrà digerire la perdita di Alessandro, il vicequestore che abbiamo conosciuto con il volto di Michele Rosiello e che l’ha spinta a sperare ancora una volta dell’amore. Non sarà facile per il personaggio della Baschetti trovare un modo per ricominciare, così come accettare l’idea che un segreto legato al suo passato stia per emergere. “Si porta dietro un bagaglio importante quest’anno”, ha dichiarato l’attrice a Blogo, “ci saranno dei compagni nuovi, quindi inevitabilmente si svilupperà anche il suo personaggio”. In particolare la Sereni si affiancherà ad una delle new entry di quest’anno, Francesco Arca. Il suo Valerio Ruggeri è a detta della Baschetti un personaggio “molto positivo, con un modo di pensare nuovo, con un approccio alla vita per svariati motivi sicuramente positivo. Entra in un momento della vita di Elena che richiede una leggerezza che lei in quel momento non ha”.

Chiara Baschetti è Elena Sereni, L’Isola di Pietro 3: diversità o somiglianze

Mancano poche ore prima di poter rivedere Chiara Baschetti nei panni di Elena Sereni, grazie alla prima puntata dell‘Isola di Pietro 3. La fiction andrà in onda nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, e avremo modo di scoprire che cosa succederà alla famiglia Sereni in questa nuova stagione. Prima del debutto del capitolo, l’attrice invece ha avuto modo di parlare a lungo delle diversità o somiglianze che la uniscono/dividono dalla sua Elena. “Ci sono un sacco di similitudini nonostante siano esperienze di vissuto molto diverse ed allo stesso tempo molto simili”, ha detto a Blogo, “Per cui ho avuto la fortuna di riuscire ad usare delle cose mie, c’è un vissuto, un passato che è simile. Poi in realtà altrettanto diversa, perchè nella vita io sono la persona più solare del mondo, invece Elena porta con sè una pesantezza che non mi appartiene”. La Sereni avrà anche modo di confrontarsi nel mondo delle relazioni, grazie all’arrivo di un nuovo vicecommissario. Elena non potrà che provare dei sentimenti in contrasto per Valerio Ruggeri, anche se si ritroverà a dover collaborare per forza con il personaggio di Francesco Arca a causa di alcune indagini molto delicate. “È stato molto bello lavorare al fianco di questo ragazzo”, ha detto la Baschetti parlando del suo lavoro con Arca, “Abbiamo fatto davvero del nostro meglio e speriamo che possa passare quello che ci abbiamo messo e possa passare comunque una bella storia”.

