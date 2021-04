Chiara Baschetti, selfie hot “Oggi mi sento fig*”/ “Mai pensato di essere sexy”

“Le persone ti possono riempire di complimenti, ma se non sei tu la prima a credere nelle tue potenzialità il resto non conta.” Ad ammetterlo, in un’intervista del 2019 a Vanity Fair, è stata Chiara Baschetti. La nota attrice, d’altronde, non ha mai fatto mistero di avere un rapporto particolare con lo specchio e con la bellezza che, prima di essere notata dagli altri, deve essere accettata da se stessi. Lo ribadisce infatti in un post pubblicato oggi, 13 aprile, su Instagram. L’espediente è un selfie fatto allo specchio, in cui Chiara è appena sveglia e in slip ma di una bellezza disarmante.

“Questa mattina mi sento molto figa e volevo condividerlo col mondo.” ammette allora nella didascalia che accompagna il post, spiegando poi da cosa nasce questa affermazione. “Per qualche ragione noi donne abbiamo sempre un sacco di complessi dettati da decine di ragioni…ma imparare ad amarsi e ad accertarsi è la più grande conquista.. e vi invito a circondarvi di persone che vi amino davvero e che vi aiutino in questo passaggio…”, ha aggiunto.

Chiara Baschetti ammette “Mai pensato di essere sexy”

Chiara Baschetti ha allora ammesso di non essersi mai sentita una gran bellezza: “ecco io non ho mai pensato di poter essere sexy o non mi ci sono sentita x tanto tempo…oggi mi ci sento.. ed è una sensazione bellissima.. e non perché io debba conquistare il mondo ma perché ora so che non devo dimostralo a nessuno se non a chi decido io..” D’altronde “non devo cercare conferme da nessun altra parte se non dentro di me. Buona guarigione a tutte voi.” Un post che è dunque un chiaro incoraggiamento per tutte le donne: “È bello essere Donne fatevi rispettare e scegliete persone che vi amino e vi elevino!” ha concluso la Baschetti.

