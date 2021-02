Chiara Bazoli, compagna Beppe Sala/ “Lei è un punto d’arrivo”

Chiara Bazoli è l’attuale compagna Beppe Sala. Il sindaco di Milano è stato sposato tre volte: “Il terzo però è stato un matrimonio felice. È durato 12 anni ed è finito per esaurimento”, ha rivelato in una vecchia intervista al sito del Pd. Dalle tre moglie, Sala non ha avuto figli: “Avrei dovuto congelare il seme prima di fare la chemio. Mi avevano informato che sarei diventato azoospermico, ma allora pensavo solo a portare a casa la pelle. Mi sono molto pentito di questa leggerezza, poi ho superato il pentimento e, semplicemente, ho accettato la realtà dei fatti”, ha confessato a Vanity Fair. Chiara Bazoli, classe 1970, e Beppe Sala si sono conosciuti ai tempi dell’Expo grazie al lavoro di lei per la Fondazione Feltrinelli. La prima uscita pubblica della coppia risale al 2017, per una cena alle Gallerie d’Italia. Poi il sindaco si è fatto spesso fotografare con Chiara in diverse occasioni: la Prima della Scala, inaugurazioni di mostre, sfilate.

Chiara Bazoli e Beppe Sala: insieme grazie ad Expo

Ad aprile 2018 Beppe Sala ha presentato ufficialmente Chiara Bazoli sul suo account Instagram con un intenso scatto in bianco e nero della compagna, accompagnato solo dal suo nome “Chiara”. La Bazoli ha tre figli, nati da una precedente relazione: “Mi sono tranquillizzato, la donna con cui sto è un punto d’arrivo. La mia compagna ha tre figli e, senza nulla togliere al loro bravissimo papà, mi piace passare il tempo con loro, anche se non viviamo insieme”, ha detto Sala a Vanity Fair. Chiara è la figlia del presidente emerito di Intesa San Paolo, Giovanni Bazoli. Lo scorso giugno, in occasione del compleanno della compagna, Beppe Sala le ha fatto gli auguri sui social: “Buon compleanno”, parole accompagnate da un cuore e da una foto della bellissima Chiara, al mare.



