Chiara Bazoli compagna di Beppe Sala/ Chi è? L’incontro ai tempi dell’Expo

Il look di Chiara Bazoli per la Prima alla Scala non è di certo passato inosservato. In abito Armani, la compagna di Giuseppe Sala ha sfoggiato una scollatura a V profonda e valorizzata da pailettes dorate, optando però per un trucco molto leggero e naturale, così come per la pettinatura. Classe ’70, la First Lady milanese ha un posto d’onore nella vita del Primo Cittadino, visto che ha contribuito a dargli la possibilità di avere una seconda esistenza, soprattutto in seguito alla lotta contro il linfoma non Hodgkin avvenuta due anni fa. “Mi sono tranquillizzato, la donna con cui sto è un punto d’arrivo”, ha dichiarato Sala a Vanity Fair poco tempo fa, sottolineando di aver appeso al chiodo il suo passato sentimentale. “La mia compagna ha tre figli e, senza nulla togliere al loro bravissimo papà, mi piace passare il tempo con loro, anche se non viviamo insieme”, ha aggiunto.

CHIARA BAZOLI, L’INCONTRO CON BEPPE SALA

Non si parla però ancora di matrimonio fra la figlia del presidente emerito di Intesa San Paolo, Giovani Bazoli, e il Sindaco. Anche se tre anni fa alcune voci di corridoio lo volevano così innamorato da voler ufficializzare la relazione con la compagna, conosciuta ai tempi dell’Expo grazie al lavoro di Chiara per la Fondazione Feltrinelli. Chiara Bazoli è entrata nella vita di Giuseppe Sala in un momento critico della sua vita coniugale. Il suo incontro con il Sindaco infatti è avvenuto in seguito alla rottura di lui con la terza moglie, una crisi che evidentemente non ha compromesso il suo desiderio di aprire di nuovo le porte all’amore. “Il terzo però è stato un matrimonio felice. È durato 12 anni ed è finito per esaurimento”, ha detto Sala al sito del Pd qualche tempo fa.

POSSIBILE UN QUARTO MATRIMONIO PER IL SINDACO DI MILANO?

Impossibile non credere che i sentimenti abbiano una scadenza, anche se “sono certo che il mio amore attuale non lo sarà”. Una sicurezza che lo spinge a considerare Chiara “la donna che ho cercato per tutta la vita”. Oggi, sabato 14 dicembre 2019, Giuseppe Sala sarà ospite de Le parole della settimana, in onda su Rai 3 nel preserale. Parlerà anche della sua vita sentimentale? In molti si chiedono se non sia arrivata l’ora per il Sindaco di procedere verso il quarto matrimonio, con la speranza – certezza da parte sua a quanto pare – che questa volta sia davvero per sempre.



