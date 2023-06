Chiara Bella, chi è la figlia di Gianni Bella e nipote di Marcella/ “Papà? Sono molto orgogliosa di lui!”

Chi è Chiara Bella, la figlia di Gianni Bella ospite a Oggi è un altro giorno

Chiara Bella è la figlia di Gianni Bella e nipote della cantante Marcella Bella. Molto riservata, vive una vita lontana dai riflettori ma, come i suoi parenti, ha una forte passione per la musica. Chiara infatti si occupa proprio di musica, e ha un rapporto meraviglioso con padre e zia. “Sono molto orgogliosa del mio papà, – aveva raccontato a Verissimo – sono diventata la sua voce e mi impegno anche per farlo conoscere ai più giovani”.

TRACY QUADE, CHI È LA MOGLIE DI BOBBY SOLO/ "Ci siamo conosciuti in aereo e le ho detto..."

Di lei conosciamo qualcosa di più privato grazie ad un’intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine online Index Music. In quell’occasione, Chiara ha parlato anche delle altre sue passioni: “Senza dubbio il momento tutto per me è fatto di sport, attività fisica. Corsa all’aria aperta, lezioni a corpo libero con attrezzature, e personal trainer che mi prepara le schede a cui devo attenermi. Lo sport per me è importantissimo“, ha raccontato.

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo/ Il ritrovato rapporto nel 2018 dopo il Grande Fratello

Chiara Bella, l’amore per Cuba e la meditazione: “Momenti per me molto importanti”

Chiara Bella, nel corso della chiacchierata, ha poi aggiunto: “Altro momento per me molto importante e tutto mio è dato dalla meditazione. Ho un insegnante e un gruppo con cui condivido questi momenti per me molto importanti perché sono momenti di crescita spirituale e lo faccio con grande passione. Mi rendono molto felice ed appagata”, le parole della figlia di Gianni Bella.

Chiara Bella, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 30 giugno, ha poi parlato dei suoi progetti per il futuro, ammettendo di avere un grande desiderio: “Mi piacerebbe visitare Cuba perché li si respira musica allo stato puro. Non ci sono mai stata e quindi voglio scoprire il loro modo di sentire la musica, i loro balli, la loro cultura”.

Marcella Bella, zia di Chiara e sorella di Gianni Bella/ "Ci facciamo sempre un sacco di risate..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA