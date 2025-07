Chiara Biasi e i danni dopo l'ischemia cerebrale: "Ho perso l'udito dall'orecchio destro, non mi riconoscevo più"

La bellissima Chiara Biasi torna a parlare di una delle fasi più complicate della sua vita. La ragazza ha rivelato nel corso di una intervista concessa a il podcast H3ROESPODCADT la sua battaglia con l’ischemia cerebrale, che ha sconvolto la sua vita nell’ultimo anno. Una patologia subdola e durissima, che ha costretto Chiara Biasi a fare i conti con la realtà in quelli che sono stati senza dubbi i mesi più complicati di sempre per lei.” Non avevano capito subito fosse un’ischemia, inizialmente pensavano fosse un’otite acuta, un virus. Comunque l’ho avuta e ho bloccato gli studi e tutto. Non riuscivo neanche a leggere”.

E purtroppo non sono mancate anche le conseguenze per Chiara Biasi, che ha confessato di aver perso l’udito da un orecchio dopo la malattia: “Avevo la labirintite, ho perso l’udito all’orecchio destro. Mi alzavo dal letto e non riuscivo a stare in piedi”.

Chiara Biasi e i danni dopo l’ischemia

Riguardo alle conseguenze della malattia, Chiara Biasi ha raccontato alcuni dettagli sull’accaduto: “Avevo preso 10 kg, neanche mi riconoscevo. Ero più gonfia, però avevo ricominciato a lavorare con i social. Quando ho interrotto il cortisone, mi sono iniziata a sgonfiare” ha confidato la giovane influencer sempre molto seguita da diverse migliaia di follower che non hanno mai abbandonato il suo fianco.

Un anno molto complicato per Chiara Biasi, che ha raccontato così i problemi di udito con i quali farà ancora i conti, purtroppo: “Il problema all’udito mi è rimasto ma non avevo più labirintite, non prendevo più farmaci: mi sentivo proprio che avevo tolto tutto quello che è stato il calvario per un anno”.