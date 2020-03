Chiara Biasi “Sto male per gastrite e calcoli”/ “Gilda Ambrosio mi sta accanto e..”

Per giorni Chiara Biasi e Gilda Ambrosio sono state prese di mira sui social per via della scelta di passare insieme questa quarantena ma solo adesso le due hanno deciso di rispondere a tono a chi le ha attaccate per via di questo periodo di quarantena da passare in casa propria e lontano da tutto e tutti. E’ stata Chiara Biasi a spiegare perché si trova in quarantena con Gilda Ambrosio usando proprio i social per spiegare quello che è successo e il perché di questa situazione. In particolare, la Biasi ha ammesso che le due si sono venute incontro, almeno in un certo senso. Gilda Ambrosio aveva problemi a casa per via di un tubo rotto che l’avrebbe lasciata senza acqua mentre Chiara Biasi combatte con una forte gastrite e calcoli biliari che avrebbero potuto spingerla a lasciare la sua casa per tornare a Padova da sua madre perché impossibilitata a stare da sola sempre.

CHIARA BIASI STA MALE E SPIEGA COSI’ LA PRESENZA DI GILDA AMBROSIO A CASA SUA

In particolare, Chiara Biasi su Instagram ha spiegato: “Dal 24 febbraio sono chiusa in quarantena. Sono stata sola col mio cane chiusa in casa fino a 10 giorni fa. Dopo di che, nel palazzo di Gilda, si era rotto un tubo in piena serata e sarebbero stati per tre giorni senza acqua calda” e poi la rivelazione choc che ha messo in ansia i suoi fan: “Da ottobre faccio ogni settimana le flebo di gastroprotettori e antidolorifici per due giorni consecutivi in clinica, oltre che visite/ecografie/gastroscopie/esami in ospedale, perché ho una forte gastrite e calcoli biliari”. Proprio per questo sembra che Gilda si sia rivelata una grande amica in questi giorni: “Gilda sta da me perché quando sto male io non posso più andare in clinica o ospedale vista la situazione critica, e quindi mentre prendo a testate il muro dai dolori lei mi sta accanto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA