Chiara Biasi, video scherzo Le Iene/ Influencer piange: è “rovinata” da una foto…

Chiara Biasi, una delle star del web più seguite d’Italia a “Le Iene”. Ma non per un’intervista o un servizio, bensì per lo scherzo organizzato da Sebastian Gazzarrini con Giorgio J. Squarcia e Riccardo Messa. Lo ha anticipato proprio il programma di Italia 1, in onda dalle 21.25 oggi, domenica 1 dicembre 2019. Sui social c’è già un video che anticipa quanto vedremo stasera. La sua immagine è il suo punto di forza? In realtà lo scherzo dimostra che è quello debole, la chiave cioè attorno a cui costruire uno scherzo “cattivo”. Visto che la sua fama e la sua fortuna ruotano attorno alla sua immagine, l’inviato de “Le Iene” ha deciso di metterla alla prova cominciando a distruggerla. Come reagirà Chiara Biasi? Si fa riferimento ad una sola foto che potrebbe distruggere l’immagine della influencer. “Non ce la faccio più, te lo giuro”, le dichiarazioni mostrate in anteprima dal programma. Chiara Biasi finisce addirittura in lacrime…

CHIARA BIASI, SCHERZO LE IENE: INFLUENCER “ROVINATA” DA UNA FOTO

“Non ce la faccio più, mi stanno facendo sclerare”, dice in lacrime Chiara Biasi in macchina. La si vede nel video di anticipazione condiviso da “Le Iene”. Non è chiaro su cosa ruoti esattamente lo scherzo, ma si parla di una foto che l’avrebbe “rovinata”. Infatti il programma di Italia 1 titola: “La top influencer rovinata da una foto”. In attesa della messa in onda del servizio, la stessa Chiara Biasi ha commentato l’anticipazione: «Ok, stasera andrà in onda il mio scherzo. Hanno tagliato tutto quello che mi hanno combinato sul set fotografico… quindi un 50% di ansie, paure e casini che non potete immaginare…». Nel post condiviso su Instagram l’influencer ha anche aggiunto: «Io ero con 40 di febbre, più di 1000 km fatti in meno di 20 ore, 3 valigie svuotate e 4 fatte, passaporto per IBIZA dimenticato a casa a Padova, ecc ecc». Ora Chiara Biasi medita vendetta: «Per questi stron*i e per i miei amici che me la pagheranno».





