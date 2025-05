Chiara Boni è tra le protagoniste della nuova puntata di “Storie di Donne al Bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta le storie di vita di donne del mondo della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo. Un viaggio alla scoperta di quelle che sono state le loro scelte che le hanno portate a districarsi tra vita privata e professionale. Tra gli ospiti della puntata c’è anche Chiara Boni, stilista italiana che durante la sua carriera ha saputo imporsi e farsi conoscere portando alto il nome dell’Italia. Una carriera di grande successo che l’ha portata anche a ricevere la nomina a Cavaliere del Lavoro: “è stata una grande emozione questa onorificenza”.

La stilista si è poi soffermata a parlare di come sia cambiato, con il passare delle mode e dei tempi, il concetto di eleganza anche se la sua idea è molto chiara: “è la persona a fare l’eleganza, una questione di chi sei e cosa vuoi comunicare”. Non solo, la Boni ha sottolineato come sia importante anche il modo di muoversi e la naturalezza con cui si indossa un abito.

Chiara Boni dalla moda alla storia con Vittorio Sgarbi

La stilista Chiara Boni ha poi parlato di come l’Italia sia ancora in grado di far sognare il mondo intero con i suoi talenti e creazioni nonostante l’acquisizione di tantissimi brand di moda da parte dei francesi. “Anche se molti marchi italiani sono diventati francesi, la moda si fa sempre in Italia” – ha sottolineato la stilista dalle pagine di fortuneita.com che in passato è stata legata sentimentalmente a Vittorio Sgarbi.

Un incontro del tutto casuale quello tra i due che si conoscono in montagna a Cortina. “Restai affascinata dal suo modo di raccontare l’arte” – ha raccontato la stilista dalle pagine del Corriere della Sera. Un vero e proprio colpo di fulmine anche per il critico d’arte che non perse occasione di stupirla facendo aprire un museo in piena notte per lei. I due sono stati legati per circa otto mesi, ma poi l’idillio è finito. Il motivo? “Vittorio non era realmente innamorato” – ha confessato la Boni che ancora oggi conserva le lettere ricevute da lui che perse “la testa” quando fu mollato al punto di buttarle giù la porta di casa!

