Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: dalla lite del 2013 alla nascita della figlia, il racconto di un amore che resiste a tutto.

Chiara Bontempi è la moglie di Gianmarco Tamberi. Abbiamo imparato a conoscerla meglio un anno fa durante le Olimpiadi di Parigi, dopo la disavventura della fede finita nella Senna, ma quella è un’altra storia. La donna, che ha appena avuto una figlia dal celebre campione, si occupa di gestire la parte amministrativa della società del marito: “Gestisco una parte amministrativa della società di Gianmarco che detiene i suoi diritti di immagine, ma da quando ha vinto le Olimpiadi lo aiuto come posso“, così aveva raccontato al Corriere della Sera.

Nata nel 1995, Chiara Bontempi ha anche un fratello che si chiama Pierfrancesco. Suo padre è un famoso pilota motociclista che si chiama Piergiorgio Bontempi mentre la mamma ha un negozio per la casa. La ragazza ha sempre dichiarato che per lei era la normalità vivere a fianco ad uno sportivo e per questo stare con Gianmarco Tamberi è stato parecchio facile soprattutto nella parte delle gestioni delle sue competizione. Passiamo a scoprire come si sono conosciuti lo sportivo e Chiara Bontempi.

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, come si sono conosciuti? La crisi nel 2013

Molti non sanno che Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi si sono conosciuti quando ancora erano giovanissimi. Infatti, il loro rapporto inizia nel 2009 e da lì hanno deciso di continuare la loro relazione fino al 2022, con un matrimonio da sogno in quel di Pesaro. “Io avevo 14 anni e lui 17. Aveva provato a baciarmi ma io mi ero scansata. L’avevo sfidato dicendogli che lo avrei baciato quando avessi voluto io. In realtà ero imbarazzatissima. Replicò che non avevo il coraggio“, aveva raccontato al Corriere della Sera la ragazza.

Sempre lei, spiega che Tamberi è estremamente romantico e adora fare le sorprese. Una volta l’ha portata a vedere dal vivo Giorgia e Laura Pausini. C’è solo una cosa che Chiara Bontempi non ama particolarmente: il soprannome Gimbo. “Preferisco Gianmarco: è un nome talmente bello”, spiega. Se ci sono mai state crisi di coppia? Sì, nel 2013, ma la difficoltà è rientrata subito e i due sono tornati insieme più forti di prima.