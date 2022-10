Chiara Bordi: “Amputazione? Lungo processo di accettazione”/ “I miei soffrivano e…”

Chiara Bordi: “La famiglia fu fondamentale”

Chiara Bordi è una positive-influencer. Nel 2013 la giovane, appena entrata nell’adolescenza, ha subito un incidente che ha portato all’amputazione di una gamba. Questo non l’ha fermata, anzi, l’ha spinta a superare i suoi limiti. Finalista di Miss Italia, la giovane è stata anche protagonista della serie “Prisma”. Al Corriere della Sera racconta: “In quei giorni la famiglia fu fondamentale. Sono le persone che ami quelle di cui più hai bisogno. Ci sono momenti in cui ho pensato che dovevo rimanere viva per loro. Ero giovane, ma capivo che soffrivano”.

Dopo un mese e mezzo in ospedale, Chiara deve farsi forza: “Mi piaceva ballare. Mi dicevo: potrò tornare a farlo? Sembra tutto così impossibile. È stato lungo processo di accettazione. Mi è servito incontrare persone nella mia stessa condizione. E avevo tanta voglia di tornare a vivere”. Di recente è arrivata la serie Prisma, che la vede come attrice: “Fa cambiare prospettiva se in una serie come Prisma, che è dedicata principalmente ai giovani, anche se non solo, e li mostra nella vita quotidiana sia presente fra le protagonista una ragazza con una disabilità, interpretata poi da una persona che vive realmente quella condizione. Se si vuole normalizzare la disabilità occorre rappresentarla senza pudori all’interno della società”.

Chiara Bordi: “Il surf è un modo di essere felice”

Chiara Bordi sente la responsabilità di dover essere un esempio, come racconta al Corriere della Sera: “Capisco quanto sia importante veicolare messaggi giusti, usando un linguaggio corretto”. La disabilità, per lei, non è mai stata un limite: “Come quando ho ricominciato ad andare in spiaggia. All’inizio cercavo quelle solitarie, ma capivo che non godevo quel momento ed ero io alla fine che mi facevo problemi. Fu allora che mi sono detta: fregatene, ignora i pensieri negativi che possono arrivare da altri o da te stessa. Per il mio primo servizio fotografico avevo una protesi ricoperta di brillanti”.

Proprio nella clinica di riabilitazione, Chiara ha avuto il primo impatto con lo sport nel suo nuovo corpo: “Scendo con mamma in palestra, giocavano a basket in carrozzina. Vidi carrozzine che si scontravano, volavano via, atleti veri. Fu importante”. Poi, è arrivato anche il surf: “Poco dopo la pandemia. Ora lo vedo più come un modo per essere felice che come uno sport”.











