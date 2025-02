Fazioni e gruppi a confronto, frecciatine sottili e motivi di scontro; questo e tanto altro sta caratterizzando le ultime ore al Grande Fratello soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con il reality. Sul banco degli imputati le parole di Mariavittoria Minghetti in diretta contro Chiara Cainelli, unite alla nomination di fine puntata. La seconda non ha gradito le esternazioni della coinquilina, non tanto per la scelta di mandarla al televoto ma in virtù del rapporto tra loro almeno fino a qualche giorno fa; discorso simile anche da parte di Shaila Gatta, anche lei particolarmente risentita per il comportamento della fidanzata di Tommaso Franchi.

Nelle ultime ore sia Shaila Gatta e Chiara Cainelli hanno palesato un particolare malcontento dopo le parole di ieri sera di Mariavittoria Minghetti. A raccontarlo è una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello che vede le due coinquiline a confronto con Tommaso Franchi e nessuna delle due sembra ben disposta ad una apertura dopo l’ennesimo – a loro dire – colpo basso subito dalla Minghetti.

Chiara Cainelli ‘furiosa’ con Mariavittoria Minghetti: “Non riesco a parlare in maniera obiettiva…”

“Se mi sono arrabbiata è perchè davvero tengo a lei, la reputo una persona importante”, inizia così Shaila Gatta parlando del rapporto con Mariavittoria Minghetti; Tommaso Franchi la sprona ad un confronto con la ragazza partendo proprio da questo punto ma le intenzioni di fondo sembrano ben lontane da tale auspicio del concorrente. “Si, ma ha 31 anni, non 12: deve prendersi la responsabilità di quello che dice, se prima le davo un’importanza speciale ora non lo farò più. Non riesco più a dirle le mie cose adesso”, ribatte la ballerina.

Molto più dura la posizione di Chiara Cainelli che non ha usato mezzi termini per rappresentare tutto il suo risentimento nei confronti di Mariavittoria Minghetti dopo quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello. “Per me è falsa, non riesco a parlare in maniera obiettiva; tutta la settimana è stata dolce nei miei confronti per poi arrivare in puntata e dire quelle cose. Allora sei una grandissima falsa; non è per la nomination, ma perchè mi rendo conto che non sei stata sincera nei miei confronti”. La concorrente ha poi chiosato: “Non è una persona debole, è perfettamente cosciente di quello che fa e dice. Prima della puntata piangeva, poi magicamente sparito tutto…”.