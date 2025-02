Chiara Cainelli contro Stefania Orlando, nuova lite dopo la puntata: “Falsa!“

Che tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli non ci sia simpatia è ormai dato appurato, soprattutto durante la furiosa litigata di ieri nella puntata del Grande Fratello. Gli animi si sono accesi ancor più dopo la “teoria” della conduttrice, secondo cui la giovane coinquilina avrebbe mal digerito il rifiuto di Javier Martinez dopo il loro bacio e la liaison che c’è stata tra loro, e che avrebbe voluto essere al posto di Helena Prestes ora. In puntata c’è stato un duro scontro, poi proseguito dopo la diretta, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality.

In giardino le due coinquiline si sono ritrovate a chiacchierare, con Chiara che accusa Stefania di essere ruffiana: “Ti ha toccato il ‘ruffiana’!“. La conduttrice però ribatte: “Ho un cuore, a differenza tua. L’importante è conoscere la situazione, io ne prendo atto e basta”. Chiara però, considerati i recenti atteggiamenti manifestati, vede in lei falsità: “Anche io ne prendo atto, che sei una grandissima falsa!“.

Chiara e Stefania, lite e accuse al Grande Fratello

Tuttavia Stefania Orlando non si ritrova in questa definizione e, al Grande Fratello, spiega di non essere falsa ma di aver sempre espresso la sua opinione riguardo le cose: “Io ho sempre detto la mia, sono anche andata contro di loro, non mi sono mai tenuta niente. Tu guardi quello che faccio io, ma perché non guardi quello che fai tu? Posso dire che tu fai la stessa cosa e posso dire che sei falsa“.

Chiara Cainelli però la accusa di mettere bocca su tutto, anche sulle dinamiche che stanno per nascere nella Casa, e di rifugiarsi sempre in Confessionale per esprimere il proprio parere: “Sei la reporter di questa Casa: quando c’è qualcosa che sta per nascere, vuoi essere la prima ad andare in Confessionale. Se te lo dico, assumiti la responsabilità“. Stefania però non cede al confronto con la giovane coinquilina e ribatte colpo su colpo, sino alla decisione di rientrare dentro la Casa; con loro durante il battibecco c’era Alfonso D’Apice, il quale promette a Stefania che anche per loro due arriverà un confronto che spera possa essere chiarificatore.

