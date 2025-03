Chiara Cainelli, percentuali bulgare al televoto del Grande fratello

Esplode la polemica intorno al Grande Fratello per l’esito dell’ultimo televoto che ha confermato quanto accaduto finora: a decidere eliminazioni e finalisti è il fandom di Zeudi Di Palma. Dopo aver regalato la finale a Zeudi Di Palma, con la propria beniamina ormai tranquilla, i fan dell’ex Miss Italia si sono concentrati su Chiara Cainelli, la sua migliore amica all’interno della Casa. Al televoto per l’eliminazione contro Stefania Orlando e Helena Prestes, Chiara Cainelli non solo ha vinto, ma ha portato a casa un vero e proprio plebiscito. Chiara, infatti, ha vinto con il 57,86% dei voti risultando la più votato.

Nulla di strano se non fosse che, solo quattro giorni fa, al televoto per l’elezione della terza finalista, la percentuale di voti ottenuta dalla Cainelli era decisamente diversa. Al televoto che ha regalato la finale a Zeudi, infatti, Chiara è stata votata come finalista solo dallo 0.9% degli utenti. Una differenza che non è passata inosservata al pubblico che, sul web, si scaglia contro tale modalità di voti chiedendo a Mediaset un intervento immediato.

Chiara Cainelli vince il televoto al Grande Fratello: è bufera sul web

Durante le varie puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha parlato più volte dei fandom tossici. Un concetto che ha espresso anche ai microfoni di Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro d’oro. Alla luce dell’esito del televoto che ha decretato l’eliminazione di Stefania Orlando, in vista della finale, il web si scaglia contro tale modalità di voti chiedendo a Mediaset un intervento per limitare la potenza dei fandom.

“Ma ci rendiamo conto lunedì Chiara 0,95 l’hanno votata, continuate con sti voti fasulli e bot, vergognoso”, “E anche questa settimana i Bot hanno fatto il loro dovere, ma che senso ha guardare le restanti puntate?”, “Ma il Codacons quando dovrebbe intervenire? No scusate, qua c’è qualcosa di estremante grave, c’è sotto qualcosa… è lampante!” “Chiara lunedì 0.95% oggi 57% quanto dobbiamo ancora essere presi in giro??”, “Dallo 0,9% al 58%. Non c’è più niente da aggiungere. Spero vi denunci chi vota tramite sms spendendo soldi”, scrivono gli utenti sicuri che, così facendo, uno degli ultimi posti disponibili per la finale andrà alla Cainelli mentre a vincere sarà Zeudi.

