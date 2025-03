Chiara Cainelli e la storia d’amore con Alfonso D’Apice

Tra i protagonisti di questa finale del Grande Fratello troveremo Chiara Cainelli, che lungo il cammino percorso nel programma di Canale Cinque ha avuto la fortuna di incontrare diverse persone speciali, tra queste Alfonso D’Apice, divenuto suo fidanzato e che aveva alle spalle una storia quasi decennale con Federica Petagna. Un amore nato tra le mura della casa più spiata d’Italia e che sembra avere tutte le carte in regola per proseguire anche lontano dal programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia

Di recente, Chiara Cainelli ha raccontato la sua storia d’amore, ammettendo anche di avere qualche dubbio su Alfonso D’Apice, la paura è infatti che il ragazzo stia pensando ancora alla sua vecchia storia d’amore con Federica, chiusa dopo il percorso a Temptation Island e che ha appassionato milioni di italiani:” Ho il tarlo di pensare ‘Ma lui mi ha scelto proprio perché sono io , perché vuole me o, magari, una circostanza, perché eravamo qua e ha voluto conoscere la mia persona ma magari pensa ancora alla sua ex relazione… Insomma, ti fai delle domande” le parole della concorrente del Grande Fratello.

Signorini e la gag con Maria Vittoria e Jessica al Grande Fratello/ "Se restate single ci sono io"

Chiara Cainelli vincitrice del Grande Fratello? Quotazioni al ribasso

Non sono da escludere colpi di scena nella puntata finale del Grande Fratello, con Chiara Cainelli che si giocherà l’accesso alla finale, l’ultimo posto è in ballo proprio tra la stessa modella e Mariavittoria Minghetti, che potrebbe rappresentare un’insidia non di poco conto per la gieffina.

Una delle due si giocherà il trionfo con Lorenzo, Helena e Zeudi, vedremo che avrà scelto il pubblico per questo atto finale al Grande Fratello, pronto a chiudere i battenti. E Chiara Cainelli è stata sicuramente una delle sorprese di questa edizione del reality di Canale Cinque.

Mauro e Marina, chi sono i genitori di Jessica Morlacchi/ Il papà: “E’ una figlia eccezionale…”