Chiara Cainelli è entrata da pochissimo al Grande Fratello, ma ha subito dimostrato di essere una delle migliori concorrenti di questa edizione. Grazie alla sua simpatia ha conquistato il pubblico, specialmente dopo la splendida storia d’amore nata con Alfonso D’Apice. Lui, innamorato perso della ragazza, ha dichiarato in una delle ultime puntate di essere al settimo cielo per questa relazione, e lei ha fatto altrettanto.

All’inizio, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice non hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, ma con il tempo si sono accorti di essere molto simili. Tante sono state le confidenze, una tra le più belle quella sulla loro infanzia, dove la Cainelli ha parlato a cuore aperto di cos’ha vissuto da piccola e quale insegnamento ha tratto dai suoi adorati genitori. “L’amore è la cosa più bella che può darti un genitore“, ha detto al suo attuale fidanzato, sottolineando quanto le cose materiali spesso non contino niente. Chiara Cainelli ha detto che un figlio porta con sè gli insegnamenti di mamma e papà, più che tutto il resto.

Chiara Cainelli, sfogo con Alfonso D’Apice: “Non accettavo compagno di mia madre, poi…”

Chiara Cainelli e il fidanzato Alfonso D’Apice si erano confidati qualche settimana fa al Grande Fratello, raccontando la loro infanzia. Per il ragazzo le cose sono andate diversamente, dato che ha perso il padre da piccolo e da quel momento è stato cresciuto dallo zio. Chiara Cainelli, invece ha voluto spiegare al giovane imprenditore napoletano di essere attenta ai valori. Secondo lei, assecondare troppo i figli è sbagliato, anche perchè in questo modo non diventeranno mai indipendente.

Aldonso D’Apice ha compreso immediatamente quello che ha voluto dire Chiara Cainelli, dato che anche lui ha fatto tantissimi sacrifici nonostante abbia solo 25 anni. Con lavoro sodo è riuscito ad aprire un’attività completamente da sola. La ragazza ha poi raccontato un fatto particolare della sua vita: da piccola non andava molto d’accordo con il nuovo compagno della madre, ma poi si è ricreduta per il bene della donna e ha provato ad entrare in sintonia con il fidanzato. Una scelta fatta per ripagarla almeno in parte per tutti i sacrifici che ha fatto nella sua vita e per i meravigliosi insegnamenti che le ha donato.