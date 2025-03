Una vera e propria doccia fredda ieri sera al Grande Fratello perché Chiara Cainelli è stata la meno votata di tutti: basti pensare che non ha raggiunto neanche l’1% di voti. Al televoto, per scegliere la terza finalista, c’erano Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e appunto Chiara, che non è proprio stata calcolata dal pubblico generalista, ma neanche dai fandom che hanno portato alla vittoria l’ex Miss Italia.

Jessica Morlacchi contro Lorenzo Spolverato: “Hai finito le maschere”/ La replica: “Falsa e incoerente”

Ieri i due fandom principali (Zelena e Shailenzo) si sono di nuovo messi d’accordo e hanno deciso di sacrificare Chiara e votare in massa le due beniamine. Chi? Ovviamente Shaila (che però ha dovuto accontentarsi di un 22%) e Zeudi Di Palma che ha portato a casa un risultato davvero ragguardevole: il 49%. Per questo, come le è stato detto da una delle due opinioniste del programma, deve ringraziare Javier e Helena. Se non ci fosse stato il triangolo, ma ancora prima il flirt con la modella, a quest’ora sarebbe già andata a casa.

Grande Fratello, quante puntate mancano alla finale?/ Date e anticipazioni ultimi appuntamenti del reality

Chiara Cainelli racconta il suo passato, ma non basta: i fandom l’hanno ignorata

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto prendere in esame la storia di Chiara Cainelli: dal suo vivere a Trento fino a quando non ha deciso di andare a convivere con il suo ragazzo (storia durata un paio d’anni) e poi da sola, lasciando un mazzo di chiavi al fratello con cui ha ricostruito un rapporto dopo che sono stati affidati una alla madre e uno al padre in seguito alla loro separazione.

Ieri il fratello di Chiara Cainelli le ha fatto una sorpresa e hanno avuto l’occasione di abbracciarsi e dirsi che si vogliono un mondo di bene. Intanto i fandom hanno abbandonato in massa Chiara: gli Shailenzo sono stati impegnati a votare Shaila (anche se la relazione con Lorenzo è finita) mentre gli Zelena (che non si arrendono davanti alla storia d’amore tra Helena e Javier) hanno votato in massa Zeudi Di Palma, che infatti è la terza finalista del Grande Fratello 2025. Per questo c’è anche una polemica in corso sui social dove si lamentano del fatto che ormai il televoto è intasato dai fandom.

Jessica Morlacchi non ricorda chi sia Emanuele Fiori: la gaffe al Grande Fratello/ Ecco cos'ha detto