Sembra procedere a gonfie vele la storia tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Com’è noto, i due si sono conosciuti poco tempo fa al Grande Fratello, dopo la fine della lunga storia tra Alfonso e Federica Petagna. Inizialmente, il napoletano era entrato nella Casa per riconquistare l’ex fidanzata, che l’aveva lasciato dopo la loro avventura a Temptation Island. Da lì, era nato un triangolo con la nuova fiamma di Federica – il tentatore Stefano Tediosi – con il quale è fidanzata ancora oggi. Dopo essere stato definitivamente lasciato dall’ex ragazza, Alfonso ha prima mostrato un interesse per Mariavittoria Minghetti, andato a scemare rapidamente.

Verso dicembre, invece, ha confessato di essere interessato a Chiara, che inizialmente si era mostrata restia nei suoi confronti. Tuttavia, pian piano, l’ex gieffino è riuscito a conquistarla, tanto da arrivare persino ad innamorarsi. A febbraio, Alfonso è stato eliminato e l’ex corteggiatrice ha dovuto passare il resto della sua permanenza in Casa da sola. Da lì, erano nati diversi dubbi sul loro possibile futuro fuori dal GF, con molti che non credevano veramente a questa storia. Tuttavia, a distanza di circa 10 giorni dalla finale, i due sembrano essere più felici che mai.

Alfonso D’Apice e gli auguri speciali per Chiara Cainelli: dettagli

Subito dopo la finale del GF, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sono andati subito a Trento, così da passare del tempo con la famiglia di lei. Lì si è verificato anche un episodio spiacevole: due ladre sono entrate in casa di Chiara, arrivando persino ad aggredirla. Fortunatamente, non sono stati riportati danni gravi e i due sono poi andati a Napoli per conoscere, questa volta, i familiari di Alfonso. Nella città partenopea, hanno anche passato una serata in compagnia di Zeudi Di Palma, loro grande amica nella Casa.

Oggi, mercoledì 9 aprile, Chiara compie 26 anni e ha deciso di festeggiare il compleanno proprio a Napoli. Ieri notte, l’ex gieffina e il fidanzato hanno aspettato la mezzanotte insieme e Alfonso ha pubblicato un tenero video per farle subito gli auguri. Nella storia, si vede l’ex corteggiatrice spegnere la candelina per poi dare un bacio al ragazzo. Il tutto accompagnato dalla scritta: “Io, tu e Napl”. Insomma, nonostante le critiche iniziali, la loro relazione sembra essere ancora solida. Inoltre, pare che, questa sera, Chiara festeggerà anche con altre sue due ex coinquiline della Casa: Shaila Gatta e Zeudi Di Palma.