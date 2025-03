Chiara Cainelli e la sua “linea della vita” al Grande Fratello

Chiara Cainelli ha recentemente tracciato la sua linea della vita al Grande Fratello, ripercorrendo la sua spensierata infanzia vissuta assieme ai genitori e al fratello gemello Stefano, sino ad alcuni episodi che l’hanno vista precipitare. Uno di questi è un episodio di razzismo vissuto dal fratello a scuola, da parte delle maestre, e di cui la loro mamma si è sentita colpevole: “La mia mamma è sempre stata molto sensibile e, quando successe quell’episodio, cercava un sostegno da papà. Anche lui ne soffriva, ma esprimeva la sofferenza in maniera più silenziosa. Poi litigavano spesso e io mi sentivo spesso causa dei loro litigi“.

Dopo il divorzio dai genitori, altro spartiacque della sua vita, Chiara a soli 18 anni va a convivere con l’ex fidanzato, ma l’esperienza fallì: “Non avevo gli strumenti per poter uscire di casa e andare a convivere, infatti poi è andata male. Ma non volevo più dipendere dai miei genitori né essere un peso per loro“. In seguito, ha vissuto un periodo di profonda depressione: “Quando ho convissuto, mi sono affidata a lui totalmente lasciando da parte la mia vita e i miei sogni, ho vissuto attraverso la sua vita. E poi, quando è finita, non sapevo da dove ripartire e mi sentivo una fallita, avevo allontanato la mia famiglia, una cosa che non mi sono ancora mai del tutto perdonata“.

Chiara Cainelli riabbraccia il fratello gemello Stefano, lui: “Sapevo saresti tornata“

A segnare Chiara Cainelli è stato soprattutto il distacco dal fratello Stefano dopo il divorzio dei genitori: lei andò a vivere con la madre, lui con il padre: “Abbiamo passato l’adolescenza separati e venivamo da un’infanzia dove eravamo una cosa sola“. Ora il loro rapporto è recuperato e, per lei, arriva al Grande Fratello a sorpresa l’incontro con il fratello, che emozionato di fronte a lei ammette: “Non c’è crescita senza dolore nella vita. Siamo cresciuti insieme e abbiamo avuto difficoltà che però ci hanno fatto maturare. Tu devi dimostrarti per la persona che sei: volevo esserci e sostenerti. Mi ha fatto molto male esserci separati. Io ti ho aspettato e sapevo che saresti tornata; dopo un momento di debolezza e dolore, l’hai superato“.

Sfreezata, Chiara in lacrime abbraccia il fratello, il quale spiega ad Alfonso Signorini: “Chiara è forte, ogni tanto ha delle debolezze ma è unica. Sin da bambini abbiamo ricevuto un amore immenso dai nostri genitori, e il fatto che ci abbia separato l’ho sentito tanto. Però in cuor mio sapevo che Chiara si sarebbe riscattata, i valori della famiglia sono importantissimi“.